Borsa İstanbul A.Ş., BIST 100 endeksinde yaşanan sert düşüşün ardından açığa satış işlemlerine ilişkin önemli bir tedbir kararı aldı. Endeksteki kaybın yüzde 2 eşiğini aşmasıyla birlikte yukarı adım kuralı devreye sokuldu.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 17 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamaya göre, Pay Piyasası'nda açığa satış yapılabilen işlem sıralarında yukarı adım kuralı uygulanmasına karar verildi.

BIST 100'DE YÜZDE 2 EŞİĞİ AŞILDI

Açıklamada, 17 Temmuz saat 14.32.51 itibarıyla BIST 100 endeksinde meydana gelen düşüşün yüzde 2 eşik değerini aşması nedeniyle düzenlemenin devreye alındığı belirtildi.

Bu kapsamda, açığa satışa konu olabilen paylarda seans sonuna kadar yukarı adım kuralı uygulanacak.

YUKARI ADIM KURALI NEDİR?

Yukarı adım kuralı, açığa satış emirlerinin son gerçekleşen işlem fiyatının üzerinde veya son fiyat bir önceki fiyattan yüksekse son gerçekleşen fiyat seviyesinden girilebilmesini öngören bir uygulama olarak biliniyor. Düzenleme, sert satış dönemlerinde piyasa üzerindeki aşağı yönlü baskının azaltılmasını amaçlıyor.