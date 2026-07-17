Borsa İstanbul'da 2026 yılı ikinci çeyrek bilanço dönemi yaklaşırken, aracı kurumların beklentileri de netleşmeye başladı. İş Yatırım, araştırma kapsamındaki şirketlere ilişkin 2026 ikinci çeyrek (2Ç26) net kâr/zarar tahminlerini yayımladı.

Beklentilere göre bazı şirketlerde kârlılıkta sert düşüş öngörülürken, bazı şirketlerin ise zarar sonrası yeniden kâra geçmesi bekleniyor.

İŞ YATIRIM'IN 2Ç26 BİLANÇO BEKLENTİLERİ

Hisse 2Ç26 Beklentisi (mn TL) 2Ç25 (mn TL) Yıllık Değişim KOTON 20 451 -%95,57 MPARK 1.143 1.380 -%17,17 **MGROS

| 305 | 371 | -%17,79 |

| ARCLK | 1.005 | -3.086 | Zarardan kâra geçiş |

| PGSUS

| -85 | 122 | Kârdan zarara geçiş |

| AYDEM | -29 | -49 | Zararda %40,82 azalış |

| TAVHL

| 29 | -4 | Zarardan kâra geçiş |

| THYAO

| 248 | 691 | -%64,11 |

| SOKM | -657 | -455 | Zararda artış** |

KOTON VE THYAO'DA KÂR DÜŞÜŞÜ BEKLENİYOR

İş Yatırım'ın tahminlerine göre en sert yıllık kâr gerilemesinin KOTON'da yaşanması bekleniyor. Şirketin geçen yılın aynı dönemindeki 451 milyon TL net kârının bu yıl 20 milyon TL'ye gerileyeceği öngörülüyor.

THYAO için ise ikinci çeyrek net kâr beklentisi 248 milyon TL olurken, yıllık bazda yaklaşık %64 düşüş tahmin ediliyor.

ARCLK VE TAVHL'DE ZARARDAN KÂRA GEÇİŞ BEKLENTİSİ

Beklentilerde olumlu ayrışan şirketler arasında Arçelik (ARCLK) ve TAV Havalimanları (TAVHL) yer aldı.

Arçelik'in geçen yılın ikinci çeyreğinde açıkladığı 3,09 milyar TL zarar sonrasında bu yıl 1,01 milyar TL net kâr elde etmesi bekleniyor.

TAV Havalimanları'nın ise geçen yılki 4 milyon TL zararının ardından 29 milyon TL net kâr açıklayacağı tahmin ediliyor.

PEGASUS VE ŞOK'TA ZAYIF GÖRÜNÜM

İş Yatırım, Pegasus (PGSUS) için ikinci çeyrekte 85 milyon TL net zarar beklerken, şirketin geçen yıl aynı dönemde 122 milyon TL net kâr açıkladığına dikkat çekti.

ŞOK Marketler (SOKM) tarafında ise zararın 455 milyon TL'den 657 milyon TL'ye yükselmesi öngörülüyor.

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.