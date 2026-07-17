Borsa İstanbul'da işlem gören hisselerde 17 Temmuz saat 16.20 itibarıyla İş Yatırım müşterilerinin en fazla alım ve satım yaptığı hisseler netleşti. Alım tarafında YKBNK ilk sırada yer alırken, satış tarafında ESIFYV öne çıktı.

İş Yatırım'ın 17 Temmuz 2026 tarihinde saat 16.20 itibarıyla paylaştığı verilere göre, kurum müşterilerinin en fazla net alım yaptığı hisse YKBNK oldu. YKBNK'da 20,23 milyon lot net alım gerçekleştirilirken, ortalama maliyet 33,007 TL olarak gerçekleşti.

YKBNK'nin ardından en fazla alım yapılan hisseler sırasıyla DAPGM (10,04 milyon lot), ISCTR (10,01 milyon lot), HEKTS (9,69 milyon lot) ve ENSRI (6,41 milyon lot) oldu.

Öte yandan satış tarafında ise ESIFYV açık ara ilk sırada yer aldı. Hissede 28,60 milyon lot net satış yapılırken, onu ULIGQV (11,76 milyon lot), ADESE (10,45 milyon lot), ENERY (10,14 milyon lot) ve EYILCV (7,17 milyon lot) izledi.

Verilere göre, İş Yatırım müşterilerinin toplam net işlem hacmi 904,8 milyon lot satış yönünde gerçekleşti.

İŞ YATIRIM'DA EN FAZLA NET ALIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot YKBNK 20.226.529 DAPGM 10.041.367 ISCTR 10.012.671 HEKTS 9.693.923 ENSRI 6.406.611

İŞ YATIRIM'DA EN FAZLA NET SATIM YAPILAN HİSSELER

Hisse Net Lot ESIFYV -28.599.595 ULIGQV -11.763.998 ADESE -10.452.671 ENERY -10.143.056 EYILCV -7.170.000

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