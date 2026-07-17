Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK), 17 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimde, Merkezi Kaydi Sistem'de gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ilişkin açıklamada bulundu.

MKK'nın açıklamasına göre, Gıpta Ofis Kırtasiye ve Promosyon Ürünleri İmalat Sanayi A.Ş. (GIPTA) ikinci taksit temettü ödemesi ile Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş. (GENKM) nakit temettü ödemesi 17 Temmuz 2026 tarihinde tamamlandı.

Her iki şirket için de temettü hak kullanım tarihi 14 Temmuz 2026 olarak gerçekleşmişti.

TEMETTÜ DETAYLARI

Şirket Hisse başına brüt temettü Hisse başına net temettü Hak kullanım tarihi GIPTA (2. taksit) 0,0077651 TL 0,0066003 TL 14 Temmuz 2026 GENKM 0,2052545 TL 0,1744663 TL 14 Temmuz 2026

**