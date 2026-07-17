İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yüzde 10 zam yapılmasını oy çokluğuyla kabul etti. Yeni ücret tarifesi 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren uygulanacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi, temmuz ayı toplantılarının üçüncü oturumunda kentte toplu ulaşım, taksi ve okul servislerine yönelik yeni ücret tarifesini görüştü. Meclis 2. Başkanvekili Gencay Özcan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, otobüs, metro, metrobüs, minibüs, vapur, taksi ve okul servislerine yüzde 10 zam yapılmasını öngören teklif oy çokluğuyla kabul edildi.

Yeni tarife kapsamında zamlı ücretler 20 Temmuz 2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

TOPLU ULAŞIM ÜCRETLERİ ARTTI

Yeni tarifeye göre elektronik tam bilet ücreti 42 TL'den 46,20 TL'ye, öğrenci bileti 20,50 TL'den 22,55 TL'ye yükseltildi.

Aylık Mavi Kart ücreti 3 bin 298 TL'den 3 bin 628 TL'ye, öğrenci aylık abonman ücreti ise 593 TL'den 653 TL'ye çıkarıldı.

Metrobüste 1 duraklık yolculuk ücreti 30,07 TL'den 33,08 TL'ye, 34-43 ve üzeri duraklarda ise 62,35 TL'den 68,59 TL'ye yükseldi.

Marmaray'da 1-3 istasyon arası yolculuk 34 TL'den 37,40 TL'ye, 36-43 istasyon arası yolculuk ise 74,70 TL'den 82,17 TL'ye çıktı.

Deniz ulaşımında da zam kararı alındı. Üsküdar-Eminönü hattı 53,20 TL'den 58,52 TL'ye, Kadıköy-Eminönü ve Kadıköy-Beşiktaş seferleri 59,28 TL'den 65,21 TL'ye, Bostancı-Adalar hattı ise 156,26 TL'den 171,89 TL'ye yükseltildi.

TAKSİ ÜCRETLERİ DE ZAMLANDI

Yeni tarifeyle birlikte taksimetre açılış ücreti 65,40 TL'den 71,94 TL'ye çıkarıldı.

Kilometre başına ücret 43,56 TL'den 47,92 TL'ye, saatlik zaman tarifesi 544,45 TL'den 598,90 TL'ye, kısa mesafe ücreti ise 210 TL'den 230 TL'ye yükseldi.

MİNİBÜS VE SERVİS ÜCRETLERİNDE DE ARTIŞ

Minibüslerde "indi-bindi" olarak uygulanan kısa mesafe ücreti 39 TL'den 43 TL'ye yükselirken, diğer mesafe tarifelerinde de yüzde 10 artış yapıldı. Öğrenci minibüs ücreti ise 25 TL'den 28 TL'ye çıktı.

Okul servislerinde 0-1 kilometre arası ücret 4 bin 51 TL'den 4 bin 456 TL'ye, personel servis ücreti ise 2 bin 284,54 TL'den 2 bin 512,99 TL'ye yükseltildi.

İstanbul'da toplu ulaşıma son olarak 12 Şubat 2026 tarihinde yüzde 20 oranında zam yapılmıştı. Yeni tarifeyle birlikte kentte ulaşım maliyetleri bir kez daha artmış oldu.