Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), haftalık bülteninde 4 şirketin ilk halka arz başvurusuna onay verdi. Albayrak Hazır Beton, Masfen Enerji, Metgün Enerji Yatırımları ve Kardemir Çelik Sanayi'nin halka arz süreçleri resmen başlarken, tüm payların satılması halinde halka arzların toplam büyüklüğünün yaklaşık 13,78 milyar TL olması bekleniyor.

Onaylanan 4 yeni şirketle birlikte, Temmuz 2026 ayı içerisinde SPK'dan onay alan toplam halka arz sayısı 11 şirket oldu.

SPK 4 ŞİRKETİN HALKA ARZINA ONAY VERDİ

SPK'nın yayımladığı haftalık bültene göre onay alan şirketler Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş., Masfen Enerji A.Ş., Metgün Enerji Yatırımları A.Ş. ve Kardemir Çelik Sanayi A.Ş. oldu.

Dört şirketin halka arzında hem sermaye artırımı hem de ortak satışları gerçekleştirilecek. Halka arzların tamamı sabit fiyatla yapılacak.

ALBAYRAK HAZIR BETON HALKA ARZ DETAYLARI

Albayrak Hazır Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 201 milyon TL olan mevcut sermayesi, halka arz kapsamında 49 milyon TL bedelli sermaye artırımıyla 250 milyon TL'ye çıkarılacak.

Şirket ayrıca mevcut ortaklara ait 21 milyon TL nominal değerli B grubu payı da satışa sunacak. Halka arz fiyatı 38,60 TL olarak belirlendi.

Tüm payların satılması halinde halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,70 milyar TL olması bekleniyor.

Ortak satışı kapsamında;

Erdal Albayrak: 7 milyon TL nominal

Şeref Albayrak: 7 milyon TL nominal

Osman Albayrak: 7 milyon TL nominal B grubu pay satacak.

MASFEN ENERJİ HALKA ARZINDA BÜYÜKLÜK 3,88 MİLYAR TL

Masfen Enerji A.Ş.'nin mevcut 500 milyon TL olan sermayesi, 55 milyon TL bedelli artırımla 555 milyon TL'ye yükseltilecek.

Halka arz kapsamında mevcut ortaklara ait 30 milyon TL nominal değerli B grubu pay da yatırımcılara sunulacak.

Paylar 45,68 TL sabit fiyatla satışa çıkacak.

Tüm payların satılması halinde halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,88 milyar TL olması öngörülüyor.

Ortak satışı kapsamında;

Mehmet Songur: 10 milyon TL nominal

Kemal Onur Karakuş: 20 milyon TL nominal B grubu pay satacak.

METGÜN ENERJİ YATIRIMLARI HALKA ARZ BİLGİLERİ

Metgün Enerji Yatırımları A.Ş.'nin 544 milyon 421 bin TL olan sermayesi, 90 milyon 579 bin TL bedelli artırımla 635 milyon TL'ye çıkarılacak.

Mevcut ortak Metin Güneş'e ait 45 milyon TL nominal değerli B grubu pay da halka arz kapsamında satışa sunulacak.

Şirket payları 20,00 TL sabit fiyatla yatırımcılarla buluşacak.

Tüm payların satılması halinde halka arz büyüklüğünün yaklaşık 2,71 milyar TL olması bekleniyor.

KARDEMİR ÇELİK HALKA ARZINDA 4,48 MİLYAR TL HEDEFİ

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.'nin mevcut 720 milyon TL olan sermayesi, 110 milyon TL bedelli artırımla 830 milyon TL'ye yükseltilecek.

Halka arz kapsamında ayrıca mevcut ortaklara ait toplam 18 milyon TL nominal değerli B grubu pay satılacak.

Şirket paylarının halka arz fiyatı 35,00 TL olarak açıklandı.

Tüm payların satılması halinde halka arz büyüklüğünün 4,48 milyar TL olması bekleniyor.

Ortak satışı kapsamında;

Tevfik Önder Karalp: 9 milyon TL nominal

Özge Yastı: 4,5 milyon TL nominal

Özlem Bakırel: 4,5 milyon TL nominal B grubu pay satacak.

4 HALKA ARZIN TOPLAM BÜYÜKLÜĞÜ 13,78 MİLYAR TL

SPK onayı alan dört şirketin halka arzında tüm payların satılması halinde toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 13,78 milyar TL'ye ulaşması bekleniyor. Yeni halka arzların talep toplama tarihleri ise izahnamelerin yayımlanmasının ardından açıklanacak.