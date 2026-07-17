Halka arz sürecini tamamlayan Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş. (SARAE), bugün (17 Temmuz 2026 Cuma) Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlıyor. Halka arzda yatırımcılardan yoğun talep gören şirketin payları, 70 TL baz fiyatla Yıldız Pazar'da yatırımcılarla buluşacak.

SARAE PAYLARI BUGÜN İŞLEM GÖRÜYOR

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Şa-Ra Enerji'nin halka arz edilen 89 milyon TL nominal değerli payları, Yıldız Pazar'da, 70 TL baz fiyat, "SARAE.E" işlem kodu ve sürekli işlem yöntemi ile işlem görmeye başlayacak.

Şirket paylarında uygulanacak maksimum emir değeri 1 milyon TL olarak belirlendi. Ayrıca şirket sermayesini temsil eden 444 milyon 500 bin TL nominal değerli payın tamamı Borsa İstanbul kotuna alındı.

HALKA ARZ BÜYÜKLÜĞÜ 6,23 MİLYAR TL OLDU

Tera Yatırım liderliğinde gerçekleştirilen halka arzda talep toplama işlemleri 8-9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde yapıldı.

Sermaye artırımı ve ortak satışı kapsamında satışa sunulan 89 milyon TL nominal değerli payın tamamı satılırken, halka arz büyüklüğü 6 milyar 230 milyon TL olarak gerçekleşti.

Halka arza toplam 335 milyon 307 bin 835 TL nominal talep gelirken, halka arz yaklaşık 3,77 kat talep gördü.

729 BİN 560 YATIRIMCIYA PAY DAĞITILDI

Halka arza 746 bin 200 başvuru yapılırken, toplam 729 bin 560 yatırımcıya pay dağıtıldı.

Dağıtım yapılan yatırımcı grupları ise şöyle oldu:

728 bin 823 yurt içi bireysel yatırımcı

344 yüksek talepte bulunan yatırımcı

263 grup çalışanı

115 yurt içi kurumsal yatırımcı

15 yurt dışı kurumsal yatırımcı

EN YÜKSEK TALEP HANGİ YATIRIMCI GRUBUNDAN GELDİ?

Tahsisat bazında talep oranları da dikkat çekti.

Yurt içi bireysel yatırımcılar: 1,37 kat

Yüksek talepte bulunan yatırımcılar: 12,90 kat

Grup çalışanları: 1,02 kat

Yurt içi kurumsal yatırımcılar: 5,01 kat

Yurt dışı kurumsal yatırımcılar: 2,74 kat

En yüksek talep, tahsisatın 12,90 katına ulaşan yüksek talepte bulunan yatırımcı grubundan geldi.

PAY DAĞILIMI NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Halka arz edilen payların yatırımcı gruplarına göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:

%38 yurt içi bireysel yatırımcılar

%10 yüksek talepte bulunan yatırımcılar

%2 grup çalışanları

%25 yurt içi kurumsal yatırımcılar

%25 yurt dışı kurumsal yatırımcılar