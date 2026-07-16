Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden yapılan resmi bildirime göre Moody’s, Akbank’ın temel kredi notlarını ve görünümünü mevcut seviyelerinde koruma kararı aldı.

Uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody’s, küresel ve yerel ekonomik dinamikleri göz önünde bulundurarak yaptığı değerlendirme sonucunda Akbank’ın finansal gücünü tescilledi. Bankanın kredi notlarında ve geleceğe yönelik projeksiyonunda herhangi bir değişikliğe gidilmedi.

Yapılan açıklamada öne çıkan detaylar şu şekilde:

• Uzun Vadeli Mevduat Notları: Akbank’ın uzun vadeli yabancı para ve yerel para (Türk lirası) mevduat notları “Ba3” seviyesinde sabit tutuldu.

• Teminatsız Borçlanma Notu: Bankanın ihraç ettiği teminatsız borçlanma (Eurobond) araçlarına yönelik notu da “Ba3” seviyesinde korundu.

• Not Görünümü: Tüm bu notlara ilişkin gelecek beklentisini yansıtan görünüm “Durağan” olarak teyit edildi.

DİĞER KREDİ NOTLARINDA DA DEĞİŞİKLİK YOK

Moody’s, gerçekleştirdiği bu kapsamlı değerlendirmede Akbank’ın diğer finansal rasyolarını ve risk derecelendirmelerini de mevcut seviyelerinde sabit bıraktı.

• Buna göre bankanın Uzun Vadeli Karşı Taraf Risk Derecelendirmesi notları “Ba3” olarak korunurken;

• Temel Kredi Değerlendirmesi (BCA) ve Düzeltilmiş Temel Kredi Değerlendirmesi notları da “b1” seviyesinde kalmaya devam etti.

Alınan bu kararla birlikte Moody's, Akbank’ın mevcut kredi profiline, bilanço kalitesine ve fonlama yapısına olan güvenini yeniden ortaya koymuş oldu.

Görünümün "Durağan" olarak kalması, bankanın önümüzdeki dönemde makroekonomik dalgalanmalara karşı sahip olduğu finansal tamponların yeterli seviyede olduğuna işaret ediyor.

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