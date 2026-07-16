Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), borsa ve finans dünyasındaki milyonlarca yatırımcıyı yakından ilgilendiren kritik bir düzenlemeye imza attı.

Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni yönetmelikle, borsa hesaplarında veya yatırım kuruluşlarında unutularak zamanaşımına uğrayan varlıkların hak sahiplerine iade edilme süreci tamamen yenilendi.

Artık unutulan hisse senetleri, fonlar ve nakit birikimlerin iadesi e-Devlet kapısı üzerinden çok daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilecek.

İADE BAŞVURULARINDA "E-DEVLET" DÖNEMİ BAŞLADI

Yeni dönemde, zamanaşımı gerekçesiyle Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) devredilen varlıkların iadesi için bürokratik işlemler rafa kalkıyor.

Hak sahipleri, iade taleplerini esas olarak e-Devlet kapısı üzerinden, hiçbir aracı kuruma gitmeye gerek kalmaksızın elektronik ortamda gerçekleştirebilecek.

Elektronik ortamda yapılamayan başvurulara ilişkin usul ve esaslar ise YTM’nin kurumsal internet sitesi ve SPK Bülteni aracılığıyla ilan edilecek. Sürece ilişkin detaylı bir uygulama rehberi de yine YTM sitesinde kamuoyuyla paylaşılacak.

İade sürecinde bakiye tespitleri, Takasbank ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) nezdindeki kayıtlar baz alınarak yapılacak. Nakit birikimler ise nemalandırılarak (oluşan nema tutarıyla birlikte) hak sahiplerine ödenecek.

YATIRIMCI VARLIKLARINA "DOKUNULMAZLIK ZIRHI"

Düzenlemenin en çok dikkat çeken kısımlarından biri de Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne sağlanan hukuki koruma oldu.

YTM’nin malvarlığı bütünüyle koruma altına alındı. Bu varlıklar kuruluş amacı dışında kullanılamayacak, hiçbir şekilde teminat gösterilemeyecek.

Kamu alacakları dahil olmak üzere hiçbir borç için haczedilemeyecek, rehnedilemeyecek, iflas masasına dahil edilemeyecek ve üzerine ihtiyati tedbir konulamayacak.

TAKASBANK VE YATIRIM KURULUŞLARINA SIKI TAKİP

Yeni düzenleme, aracı kurumlar ve Takasbank arasındaki veri akışını ve operasyonel süreçleri de çok daha şeffaf hale getiriyor:

• Adli Talepler Takasbank'ta: YTM'ye emaneten devredilen her türlü varlık ve alacağa yönelik ihtiyati tedbir, haciz gibi tüm adli ve idari talepleri bundan böyle Takasbank yönetecek. Takasbank gerçekleştirdiği işlemleri her ay düzenli raporlarla YTM'ye bildirecek.

• Her Yıl Şubatta Raporlama: Yatırım kuruluşları, bir önceki yıl içerisinde zamanaşımına uğrayan tüm emanet ve alacakların detaylı listesini (faiz, kar payı ve diğer getirileri de içerecek şekilde hak sahiplerinin kimlik ve adres bilgileriyle birlikte) her yılın şubat ayı sonuna kadar YTM ve Takasbank’a iletmek zorunda olacak.

FAALİYETLERİ DURDURULAN KURULUŞLAR VE ESKİ BAŞVURULAR

Faaliyeti kalıcı olarak durdurulan ancak hesapları başka bir kuruma devredilmeyen kuruluşlarda, işlem tarihinin tespit edilemediği durumlar netliğe kavuşturuldu.

Bu durumlarda zamanaşımı süresi hesaplanırken; faaliyetin durdurulması, tedrici tasfiye, tasfiye veya iflas kararları arasından kronolojik olarak en eski tarih esas alınacak.

Öte yandan yeni başvuru sistemi tam olarak entegre edilene kadar yapılmış olan veya mevcut süreci devam eden başvurularda eski hükümler geçerli olmaya devam edecek.

Yatırımcıların hak kaybı yaşamaması adına, zamanaşımına uğrayan hesaplarını kontrol ederek yeni e-Devlet sistemi üzerinden sorgulama yapmaları öneriliyor.