Borsa İstanbul'da halka arz rüzgârı tüm hızıyla esmeye devam ediyor.

Türkiye'nin önde gelen saat ve aksesuar perakendecilerinden Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT), halka arz sürecini tamamlayarak borsadaki yolculuğuna bugün resmen adım atıyor.

Borsa İstanbul A.Ş. tarafından 16 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirimle birlikte, şirketin işlem görmeye başlayacağı tarih ve işlem detayları netlik kazandı.

SSAAT İŞLEM KOŞULLARI VE DETAYLARI

Yatırımcıların merakla beklediği hissenin işlem detayları şu şekilde açıklandı:

• İşlem Kodu: Şirket payları, Borsa İstanbul terminal ekranlarında SSAAT.E koduyla takip edilebilecek.

• Hangi Pazarda?: Saat & Saat payları, borsanın prestijli pazar gruplarından olan Yıldız Pazar bünyesinde işlem görecek.

• İlk Gün Baz Fiyatı: Hisseler, ilk işlem gününe 56,00 TL baz fiyat seviyesinden başlayacak.

• Maksimum Emir Sınırı: İşlem sırasında girilebilecek maksimum emir değeri ise 1.000.000 TL olarak sınırlandırıldı.

Halka arz sürecinin ardından borsa yatırımcılarının ana odağı, hissenin ilk işlem gününde sergileyeceği performans ve tavan serisi potansiyeline çevrildi. Saat & Saat'in Yıldız Pazar'da göstereceği grafik, önümüzdeki günlerde halka arz endeksi üzerinde de belirleyici olacak.

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