Enerjisa Enerji A.Ş. (ENJSA), depolamalı güneş enerjisi yatırımlarında kritik bir virajı geride bıraktı.

Şirket tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan resmi bildirime göre bağlı ortaklığı Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş. bünyesinde yürütülen proje için sevindirici bir gelişme yaşandı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), şirketin depolamalı güneş enerjisi santrali projesi için yaptığı önlisans süre uzatımı talebini resmi olarak onayladı.

18 AYLIK EK SÜRE

Yapılan resmi açıklamaya göre onaylanan süre uzatımı detayları şu şekilde şekillendi:

• İlgili Proje: Polatlı Depolamalı GES-1 (22.06.2023 tarihli ve ÖN/11931-25/05659 numaralı önlisans).

• Eklenen Süre: Önlisans süresine tam 18 ay 9 gün ek süre tanındı.

• Yeni Son Tarih: Yapılan bu tadille birlikte önlisans süresinin yeni bitiş tarihi 31 Aralık 2027 olarak güncellendi.

DEPOLAMALI GES YATIRIMLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Geleneksel güneş enerjisi santrallerinden farklı olarak, bünyesinde elektrik depolama ünitesi de barındıran bu yeni nesil tesisler, üretilen yeşil enerjinin şebekeye çok daha dengeli ve kesintisiz şekilde verilmesini sağlıyor.

Analistler, EPDK’nın verdiği bu ek sürenin, projenin en yüksek teknolojik standartlarda ve sağlıklı bir finansal planlamayla hayata geçirilmesi adına büyük bir konfor alanı yaratacağını belirtiyor. Dev depolama tesisi tamamlandığında, bölgedeki temiz enerji arz güvenliğine devasa bir katkı sunması bekleniyor.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.