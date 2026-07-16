Yatırımcıların yakından takip ettiği hisseler için 14 Temmuz 2026 seans sonu itibarıyla sona eren kısıtlamalar, bugünkü yeni işlem gününde tahtaların tamamen serbest kalmasını sağlayacak.

Borsa İstanbul'da bugünden itibaren normal işlem kurallarıyla seans görecek şirketler ve üzerlerinden kalkan tedbir kararları şu şekilde sıralandı:

• Avrupa Yatırım Holding A.Ş. (AVHOL): Üzerindeki açığa satış ve kredili işlem yasakları sona erdi.

• Onur Yüksek Teknoloji A.Ş. (ONRYT): Hissede uygulanan açığa satış ve kredili işlem kısıtlamaları kalktı.

• Reysaş Taşımacılık ve Lojistik Ticaret A.Ş. (RYSAS): Pay senedinin işlem hacmini daraltan açığa satış ve kredili işlem yasakları bugün itibarıyla devre dışı bırakıldı.

• Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA): Finansal hizmetler sektörünün dikkat çeken hissesi üzerindeki açığa satış ve kredili işlem sınırlamaları tamamen temizlendi.