14 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamaya göre, perakende devinin hisseleri borsaya oldukça hızlı ve güçlü bir giriş yapmaya hazırlanıyor.

Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT) payları, 16 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar bünyesinde işlem görmeye başlayacak.

Şirket, borsa yolculuğuna sadece işlem görerek değil, ilk günden itibaren tam 8 farklı endekse birden dahil olarak adeta gövde gösterisiyle başlayacak.

SSAAT hisselerinin hesaplamalarında yer alacağı endeksler şunlar olacak:

• BIST Tüm & BIST Tüm-100

• BIST Yıldız

• BIST Halka Arz

• BIST Katılım Tüm

• BIST Hizmetler

• BIST Ticaret

• BIST Perakende Ticaret

Saat & Saat'in BIST Katılım Tüm endeksine dahil edilmesi, katılım finans ilkelerine hassasiyet gösteren yatırımcılar için önemli bir alternatif yaratacak.

Perakende ticaret sektörüne taze bir kan getirmesi beklenen SSAAT paylarının işlem hacmi, şimdiden piyasa takipçilerinin radarına girmiş durumda.

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