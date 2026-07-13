Enerji ve inşaat sektörünün güçlü oyuncularından Şa-Ra Enerji İnşaat Ticaret ve Sanayi A.Ş.’nin sermaye piyasalarına adım dördüncü çeyrek öncesi resmiyet kazandı.

Tera Yatırım liderliğindeki konsorsiyum aracılığıyla 8-9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen talep toplama işlemlerinin sonuçları Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) üzerinden paylaşıldı.

Sermaye artırımı ve ortak satışı yöntemiyle piyasaya sunulan 89 milyon TL nominal değerli payların tamamının satışı başarıyla tamamlandı.

335 MİLYONLUK İSTEK

Şa-Ra Enerji’nin toplam 6 milyar 230 milyon TL değerindeki halka arz boyutuna karşılık, piyasadan rekor bir ilgi yükseldi.

Yatırımcılardan toplamda 335 milyon 307 bin 835 TL nominal değerde talep toplandı. Bu tablo, halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,77 katı bir talep hacmine ulaşıldığını ortaya koydu.

Halka arz sürecine toplam 746 bin 200 yatırımcı başvuru yaparken, filtrelenmiş ve geçerli sayılan başvurular neticesinde 729 bin 560 yatırımcıya pay dağıtımı gerçekleştirildi.

EN YOĞUN İLGİ "YÜKSEK TALEP" GRUBUNDAN GELDİ

Yatırımcı gruplarının kendilerine ayrılan tahsisatlara yönelik iştahı, kurumsal ve bireysel kanatta şu çarpanlarla gerçekleşti:

• Yüksek Talepte Bulunacak Yatırımcılar: Tahsisatın tam 12,90 katı talep göndererek kırılımda lider oldu.

• Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar: Tahsisat tutarının 5,01 katı başvuru yaptı.

• Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar: Kendilerine ayrılan payın 2,74 katı ilgi gösterdi.

• Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar: Tahsisatın 1,37 katı talep oluşturdu.

• Şirket/Grup Çalışanları: Kendilerine ayrılan miktarın 1,02 katı başvuruyla sürece katıldı.

KİM, NE KADAR PAY ALDI?

Dağıtım sonuçlarına göre 728 bin 823 yurt içi bireysel yatırımcı, 344 yüksek talepte bulunan yatırımcı, 263 grup çalışanı, 115 yurt içi kurumsal ve 15 yurt dışı kurumsal yatırımcı şirkete ortak oldu.

Nihai pay dağıtım oranları ise şu şekilde kayıtlara geçti:

• Yüzde 38 Yurt İçi Bireysel Yatırımcılar

• Yüzde 25 Yurt İçi Kurumsal Yatırımcılar

• Yüzde 25 Yurt Dışı Kurumsal Yatırımcılar

• Yüzde 10 Yüksek Talepte Bulunan Yatırımcılar

• Yüzde 2 Grup Çalışanları

GÖZLER GONG TÖRENİNDE

Talep toplama sürecini güçlü çarpanlarla geride bırakan Şa-Ra Enerji'nin önümüzdeki günlerde Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor.

Kurumun ilk işlem günlerindeki performansı, son dönemdeki seçici halka arz endeksi seyrinde yakından izlenecek.

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