Saat ve Saat (SSAAT) halka arzına katılan yatırımcıların beklediği tarih açıklandı. Borsa İstanbul, SSAAT paylarının işlem görmeye başlayacağı tarihi duyurdu. İşte baz fiyat, pazar bilgisi ve işlem tarihi...

Borsa İstanbul A.Ş., 10 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamayla Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SSAAT) paylarının borsada işlem göreceği tarihi duyurdu.

SSAAT HİSSELERİ NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Borsa İstanbul'un açıklamasına göre Saat ve Saat (SSAAT) payları, 16 Temmuz 2026 Perşembe gününden itibaren Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Halka arz edilen 66.944.955 TL nominal değerli paylar, 56 TL baz fiyat ile "SSAAT.E" işlem kodu üzerinden sürekli işlem yöntemiyle yatırımcılarla buluşacak.

Şirket Saat ve Saat Sanayi ve Ticaret A.Ş. Hisse Kodu SSAAT.E İşlem Başlangıç Tarihi 16 Temmuz 2026 İşlem Göreceği Pazar Yıldız Pazar Baz Fiyat 56 TL Halka Arz Edilen Pay 66.944.955 TL nominal Maksimum Emir Değeri 1.000.000 TL İşlem Yöntemi Sürekli işlem Talep Toplama Tarihleri 6-7-8 Temmuz 2026

KAÇ LOT DÜŞTÜ? HALKA ARZ SONUÇLARI NASIL GELDİ?

SSAAT halka arzında yatırımcı ilgisi beklentilerin üzerinde gerçekleşti. 56 TL sabit fiyatla gerçekleştirilen 3,75 milyar TL büyüklüğündeki halka arza toplam 693.138 yatırımcı katıldı. Halka arz edilen paylara yaklaşık 1,56 kat talep gelirken, şirket 13,3 milyon adetlik ek satış hakkını kullanmadı.

Yurt içi bireysel yatırımcılara ayrılan 40.166.973 lotun dağıtılan yatırımcı sayısına bölünmesiyle yatırımcı başına ortalama 110 lot (yaklaşık 6.160 TL) pay düştüğü hesaplandı.

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