SASA hisselerinde HSBC'nin 419 milyon TL'lik alımı dikkat çekti. Bank of America, İş Yatırım, INFO ve TERA'nın 10 Temmuz'da en çok alıp sattığı hisseler belli oldu.
Borsa İstanbul'da 10 Temmuz işlemlerinde büyük aracı kurumların hareketleri yatırımcıların odağında yer aldı. Özellikle SASA Polyester (SASA) hissesinde HSBC'nin gerçekleştirdiği 419 milyon TL'lik net alım dikkat çekerken, Bank of America'nın BIMAS'ta yaptığı 718 milyon TL'lik alım ve kurumlar arasındaki ayrışmalar günün en çok konuşulan işlemleri arasında yer aldı. HSBC, Bank of America, İş Yatırım, INFO ve TERA'nın en çok alıp sattığı hisseler belli oldu.
HSBC'DEN SASA ATAĞI
HSBC günü 388,5 milyon TL net alımla tamamlarken en yüksek alımı 419,1 milyon TL ile SASA hissesinde gerçekleştirdi. Kurumun öne çıkan diğer alımları ise YKBNK (263 milyon TL), THYAO (120,2 milyon TL), TABGD (92,1 milyon TL) ve KRDMD (74,2 milyon TL) oldu.
Satış tarafında ise BIMAS (433,4 milyon TL), MAGEN (248,9 milyon TL) ve KCHOL (87,1 milyon TL) ilk sıralarda yer aldı.
BANK OF AMERICA'DAN 1,78 MİLYAR TL NET ALIM
Bank of America günü 1,776 milyar TL net alımla tamamladı.
Kurumun en yüksek alımları;
|Hisse
|Net Alım (TL)
|BIMAS
|718,4 milyon
|KCHOL
|627,5 milyon
|TUPRS
|479,03 milyon
|ASTOR
|440,2 milyon
|SISE
|293,5 milyon
Buna karşılık en yüksek satışlar ise ASELS (1,11 milyar TL), AKBNK (908,8 milyon TL) ve KTLEV (457,2 milyon TL) hisselerinde gerçekleşti.
İŞ YATIRIM BANKALARDA ALICI OLDU
İş Yatırım günü 787,1 milyon TL net satışla kapatmasına rağmen bankacılık hisselerinde alıcı tarafta yer aldı.
En yüksek alımlar;
YKBNK: 353,4 milyon TL
AKBNK: 259,4 milyon TL
ZPLIB: 116,8 milyon TL
GARAN: 88,1 milyon TL
MGROS: 81,4 milyon TL
Satış tarafında ise KCHOL (368,4 milyon TL), BIMAS (237,3 milyon TL) ve PASEU (162,5 milyon TL) öne çıktı.
INFO VE TERA'NIN İŞLEMLERİ
INFO Yatırım günü 1,32 milyar TL net satışla tamamlarken en güçlü alımları KTLEV (308,8 milyon TL) ve ORZAX (163,3 milyon TL) hisselerinde yaptı.
TERA Yatırım ise 2,33 milyar TL net alımla günün en güçlü alıcılarından biri oldu. Kurumun en yüksek alımları TEHOL (465 milyon TL), TRHOL (422,7milyon TL) ve CWENE (278,5 milyon TL) hisselerinde gerçekleşti.
AYNI HİSSELERDE DİKKAT ÇEKEN KURUM AYRIŞMASI
Bazı hisselerde kurumlar tamamen farklı yönlerde işlem yaptı.
BIMAS
En dikkat çeken ayrışma BIMAS hissesinde yaşandı.
Bank of America: +718,4 milyon TL alım
HSBC: -433,4 milyon TL satış
İş Yatırım: -237,3 milyon TL satış
INFO: -115 milyon TL satış
KCHOL
Koç Holding hisselerinde de kurumlar farklı pozisyon aldı.
Bank of America: +627,5 milyon TL alım
HSBC: -87,1 milyon TL satış
İş Yatırım: -368,4 milyon TL satış
THYAO
Türk Hava Yolları hisselerinde ise HSBC alıcı olurken INFO ve Bank of America satış tarafında yer aldı.
YKBNK
Yapı Kredi hisselerinde HSBC ile İş Yatırım aynı yönde alım yapan kurumlar arasında yer aldı.
|Hisse
|Kurumların Ortak Hareketi
|YKBNK
|HSBC ve İş Yatırım alıcı
|PASEU
|INFO ve İş Yatırım satıcı
|BIMAS
|HSBC, İş ve INFO satıcı; Bank of America alıcı
|KCHOL
|HSBC ve İş satıcı; Bank of America alıcı
|THYAO
|HSBC alıcı; INFO ve Bank of America satıcı
|AKBNK
|İş alıcı; Bank of America ve TERA satıcı
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