Borsa İstanbul'da 10 Temmuz işlemlerinde büyük aracı kurumların hareketleri yatırımcıların odağında yer aldı. Özellikle SASA Polyester (SASA) hissesinde HSBC'nin gerçekleştirdiği 419 milyon TL'lik net alım dikkat çekerken, Bank of America'nın BIMAS'ta yaptığı 718 milyon TL'lik alım ve kurumlar arasındaki ayrışmalar günün en çok konuşulan işlemleri arasında yer aldı. HSBC, Bank of America, İş Yatırım, INFO ve TERA'nın en çok alıp sattığı hisseler belli oldu.

HSBC'DEN SASA ATAĞI

HSBC günü 388,5 milyon TL net alımla tamamlarken en yüksek alımı 419,1 milyon TL ile SASA hissesinde gerçekleştirdi. Kurumun öne çıkan diğer alımları ise YKBNK (263 milyon TL), THYAO (120,2 milyon TL), TABGD (92,1 milyon TL) ve KRDMD (74,2 milyon TL) oldu.

Satış tarafında ise BIMAS (433,4 milyon TL), MAGEN (248,9 milyon TL) ve KCHOL (87,1 milyon TL) ilk sıralarda yer aldı.

BANK OF AMERICA'DAN 1,78 MİLYAR TL NET ALIM

Bank of America günü 1,776 milyar TL net alımla tamamladı.

Kurumun en yüksek alımları;

Hisse Net Alım (TL) BIMAS 718,4 milyon KCHOL 627,5 milyon TUPRS 479,03 milyon ASTOR 440,2 milyon SISE 293,5 milyon

Buna karşılık en yüksek satışlar ise ASELS (1,11 milyar TL), AKBNK (908,8 milyon TL) ve KTLEV (457,2 milyon TL) hisselerinde gerçekleşti.

İŞ YATIRIM BANKALARDA ALICI OLDU

İş Yatırım günü 787,1 milyon TL net satışla kapatmasına rağmen bankacılık hisselerinde alıcı tarafta yer aldı.

En yüksek alımlar;

YKBNK: 353,4 milyon TL

AKBNK: 259,4 milyon TL

ZPLIB: 116,8 milyon TL

GARAN: 88,1 milyon TL

MGROS: 81,4 milyon TL

Satış tarafında ise KCHOL (368,4 milyon TL), BIMAS (237,3 milyon TL) ve PASEU (162,5 milyon TL) öne çıktı.

INFO VE TERA'NIN İŞLEMLERİ

INFO Yatırım günü 1,32 milyar TL net satışla tamamlarken en güçlü alımları KTLEV (308,8 milyon TL) ve ORZAX (163,3 milyon TL) hisselerinde yaptı.

TERA Yatırım ise 2,33 milyar TL net alımla günün en güçlü alıcılarından biri oldu. Kurumun en yüksek alımları TEHOL (465 milyon TL), TRHOL (422,7milyon TL) ve CWENE (278,5 milyon TL) hisselerinde gerçekleşti.

AYNI HİSSELERDE DİKKAT ÇEKEN KURUM AYRIŞMASI

Bazı hisselerde kurumlar tamamen farklı yönlerde işlem yaptı.

BIMAS

En dikkat çeken ayrışma BIMAS hissesinde yaşandı.

Bank of America: +718,4 milyon TL alım

HSBC: -433,4 milyon TL satış

İş Yatırım: -237,3 milyon TL satış

INFO: -115 milyon TL satış

KCHOL

Koç Holding hisselerinde de kurumlar farklı pozisyon aldı.

Bank of America: +627,5 milyon TL alım

HSBC: -87,1 milyon TL satış

İş Yatırım: -368,4 milyon TL satış

THYAO

Türk Hava Yolları hisselerinde ise HSBC alıcı olurken INFO ve Bank of America satış tarafında yer aldı.

YKBNK

Yapı Kredi hisselerinde HSBC ile İş Yatırım aynı yönde alım yapan kurumlar arasında yer aldı.

Hisse Kurumların Ortak Hareketi YKBNK HSBC ve İş Yatırım alıcı PASEU INFO ve İş Yatırım satıcı BIMAS HSBC, İş ve INFO satıcı; Bank of America alıcı KCHOL HSBC ve İş satıcı; Bank of America alıcı THYAO HSBC alıcı; INFO ve Bank of America satıcı AKBNK İş alıcı; Bank of America ve TERA satıcı

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