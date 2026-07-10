Borsa İstanbul’un bir dönem en gözde şirketlerinden biri olan Kontrolmatik Teknoloji (KONTR), tarihinin en çalkantılı süreçlerinden birini geride bırakıyor.

Likidite krizi ve ağır borç yüküyle komaya giren şirkette Sami Aslanhan döneminin resmen kapanması ve kurucu ortak Mustafa Ceyhan’ın yönetimin başına geçmesi piyasada adeta doping etkisi yarattı.

ERTELENEN GENEL KURUL YAPILDI: ASLANHAN DEVRİ RESMEN BİTTİ

Kontrolmatik’te bir süredir merakla beklenen ve ertelenen genel kurul nihayet salı günü gerçekleştirildi.

Sami Aslanhan, genel kurula katılmadığı gibi açıklanan yeni yönetim kurulu listesinde de yer almadı.

Şirketin dümene, tüm borç-alacak süreçlerine ve iç işleyişe hakim olan kurucu ortak Mustafa Ceyhan’ın geçmesi, piyasadaki "şirketin içi boşaltıldı" iddialarını zayıflatarak yatırımcılara derin bir nefes aldırdı. Yatırımcılar, Ceyhan'ın bu zorlu süreçte elini taşın altına koymasını geleceğe dair bir umut ışığı olarak yorumladı.

HİSSE PERFORMANSI: GÜVEN OYU TAVANDA GELDİ

Yeni yönetimin göreve gelmesiyle birlikte KONTR paylarında çok sert bir yükseliş hareketi izlendi. Genel kurulda oluşan olumlu hava borsa tahtasına da yansıdı ve hisse senedi bugün de yükselişe devam ederek yüzde 9,13 artışla 5,38 TL seviyesine yükseldi.

Hisse senedi, yönetimin netleşmesiyle birlikte haftalık bazda yüzde 69,72 oranında prim yaptı.

Kısa vadeli bu tavan serisine rağmen KONTR, aylık bazda yüzde 18,48, yıllık bazda ise yüzde 51,60 değer kaybetmiş durumda. 1 yıl içinde 15,87 TL seviyelerini gören hisse, yakın zamanda 3,05 TL olan yıllık dip seviyesine kadar gerilemişti.

YÜZDE 200 BEDELLİ SERMAYE ARTIRIMI KAPIDA MI?

Mustafa Ceyhan ve ekibini masada oldukça fırtınalı bir finansal tablo bekliyor. Şirketin 35 milyar lirayı bulan ağır bir borç yükü mevcut ve mevcut dönen varlıklar kısa vadeli yükümlülükleri karşılamakta yetersiz kalıyor.

Geçmiş dönemde yaşanan likidite sıkışıklığı nedeniyle şirketin malzeme dahi alamadığı ve personel maaşlarını ödemekte zorlandığı biliniyor.

Şirketi yeniden yüzdürebilmek adına yeni yönetimin önündeki en kritik enstrüman bedelli sermaye artırımı olacak.

Kontrolmatik'in 1,3 milyar TL olan mevcut sermayesini yüzde 200 oranında bedelli artırarak piyasadan yaklaşık 2,5 milyar TL taze para girişi sağlaması bekleniyor.

Bu hamlenin kaderini ise Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) vereceği onay belirleyecek.

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