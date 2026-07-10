Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden Vodafone Group'ta hissedar yapısı değişti. Fransız milyarder Xavier Niel'in yatırım şirketi Vega, Birleşik Arap Emirlikleri merkezli e& grubunun elindeki yüzde 16'lık Vodafone hissesini 4,4 milyar sterlin karşılığında satın aldı. Anlaşmayla birlikte Xavier Niel, Vodafone'un en büyük hissedarı konumuna yükseldi.

VODAFONE'UN EN BÜYÜK HİSSEDARI ARTIK XAVIER NIEL

Avrupa telekomünikasyon sektörünün önde gelen isimlerinden Xavier Niel'in yatırım şirketi Vega, Vodafone'daki yüzde 16'lık hisseyi devralarak şirketin en büyük hissedarı oldu.

Londra Borsası'nda işlem gören Vodafone hisseleri için gerçekleştirilen satın alma işlemi, hisse başına 110 peni üzerinden tamamlandı. Bu fiyat, şirketin bir önceki kapanış seviyesinin yaklaşık %15 üzerinde gerçekleşti.

VODAFONE HİSSELERİ YÜKSELDİ

Dev anlaşmanın duyurulmasının ardından Vodafone hisseleri piyasada güçlü tepki verdi.

Şirketin hisseleri cuma günü gerçekleştirilen işlemlerde yaklaşık %13 değer kazandı. Piyasalar, yeni hissedar yapısını Vodafone'un uzun vadeli stratejisi açısından olumlu değerlendirdi.

4,4 MİLYAR STERLİNLİK ANLAŞMA

Anlaşma kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri merkezli e& grubu, Vodafone'daki yüzde 16'lık payını satarak şirketteki en büyük hissedar konumundan çıktı.

Resmi onay süreci tamamlanıncaya kadar hisseler üç farklı finans kuruluşunun emanetinde tutulacak. Sürecin ardından e& grubu Vodafone yönetim kurulundaki temsil hakkını da bırakacak.

XAVIER NIEL'DEN UZUN VADELİ YATIRIM MESAJI

Xavier Niel, Vodafone'un küresel varlık yapısına ve büyüme potansiyeline güvendiklerini belirterek şirketi "uzun vadeli ve kalıcı bir yatırım" olarak gördüklerini söyledi.

Niel, Vodafone'un sürdürülebilir büyüme ve güçlü nakit akışı yaratma potansiyeline inandıklarını ifade ederken, operasyonel deneyimleriyle şirketin geleceğine katkı sağlamaya hazır olduklarını dile getirdi.

VODAFONE'DA YENİDEN YAPILANMA SÜRÜYOR

Hissedar değişikliği, Vodafone CEO'su Margherita Della Valle liderliğinde devam eden yeniden yapılanma sürecine denk geldi.

Şirket son iki yılda İtalya ve İspanya operasyonlarını satarken, Hollanda'daki ortaklık yapısını da yeniden düzenleme kararı aldı. Buna karşılık İngiltere pazarındaki konumunu güçlendirmek amacıyla Vodafone Three ortak girişiminin tam kontrolünü almak için 4,3 milyar sterlinlik satın alma gerçekleştirdi.