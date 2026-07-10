Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), İstanbul Beylikdüzü'nde bulunan Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü için satış sürecini resmen başlattı. Resmi Gazete'de yayımlanan ilanla birlikte ihalenin tarihi, muhammen bedeli ve katılım şartları netleşti.

TMSF BİRİNCİ HASTANESİ'Nİ SATIŞA ÇIKARIYOR

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre TMSF, İstanbul Beylikdüzü'nde faaliyet gösteren Birinci Hastanesi Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü ihale yoluyla satışa sunacak.

İhale, kapalı zarf teklif alma ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanmasıyla gerçekleştirilecek.

MUHAMMEN BEDEL 546,5 MİLYON TL

İhale ilanına göre hastane için belirlenen muhammen bedel 546 milyon 500 bin TL oldu.

İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların 54 milyon 650 bin TL teminat yatırmaları gerekiyor.

Muhammen bedel 546.500.000 TL Geçici teminat 54.650.000 TL Son teklif tarihi 28 Temmuz 2026 Saat 16.00 Açık artırma tarihi 29 Temmuz 2026 Saat 11.00 Açık artırma yeri TMSF İstanbul Esentepe Binası

HASTANE 2024 YILINDA TMSF'YE DEVREDİLMİŞTİ

Özel Birinci International Hastanesi, kamuoyunda "Yenidoğan Çetesi" soruşturması kapsamında 2024 yılının Aralık ayında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilmişti. Satış ihalesiyle birlikte hastanenin yeni sahibinin belirlenmesi hedefleniyor.