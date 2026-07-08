Sasa Polyester tarafından yapılan açıklamada, söz konusu hamlenin paya dönüştürülebilir tahvillerin itfası (geri ödenmesi) kapsamında gerçekleştirilen şarta bağlı sermaye artırım işlemleri nedeniyle yapıldığı belirtildi.

Sermaye artırım sürecinin hukuki ve operasyonel olarak tamamlanabilmesi adına şirket, ana sözleşmesinde değişikliğe gidiyor.

Kamuoyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirimde, Şirket Esas Sözleşmesi’nin "Sermaye" başlıklı 8. maddesinin yeni sermaye miktarına uyarlanması amacıyla hazırlanan tadil tasarısı için 8 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) kapısı çalındı.

Yatırımcılar ve piyasa analistleri, SASA'nın tahvil dönüşümleri yoluyla gerçekleştirdiği bu şarta bağlı sermaye artışlarının, şirketin finansal yükümlülüklerini hisse senedine çevirerek nakit dengesini koruması açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguluyor. SPK'dan gelecek onay kararının ardından, şirketin güncel sermaye tutarı tescil edilerek yürürlüğe girecek.

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