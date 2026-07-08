Borsa İstanbul A.Ş. tarafından daha önce piyasa oynaklığını azaltmak amacıyla VBTS kapsamında tedbir getirilen Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (EMPAE) hisseleri, 9 Temmuz Perşembe günü itibarıyla normal işlem seyrine geri dönüyor.

Hisse üzerinde uygulanan ve yatırımcıların işlem özgürlüğünü kısıtlayan iki kritik tedbir, yarın seans açılışıyla birlikte tamamen yürürlükten kalkacak.

SONA ERECEK TEDBİRLER NELER?

EMPAE payları üzerinde bir süredir kararlılıkla uygulanan ve yarın itibarıyla son bulacak tedbirler şu şekilde:

• Kredili İşlem Yasağı: Yatırımcılar artık EMPAE paylarında yeniden kredili alım işlemi gerçekleştirebilecek.

• Brüt Takas: Hissedeki brüt takas uygulaması son bulacağı için, yatırımcılar aynı gün içinde aldıkları hisseyi tekrar satabilme (gün içi işlem) özgürlüğüne kavuşacak.

9 Temmuz Perşembe günü seans açılışıyla birlikte EMPAE hisseleri, üzerinde herhangi bir VBTS kısıtlaması bulunmadan, piyasa kuralları çerçevesinde serbestçe işlem görmeye başlayacak.

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