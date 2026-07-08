Borsa İstanbul A.Ş., 8 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı resmi bildirimle, Sasa Polyester Sanayi A.Ş.’nin (SASA) "Özsermaye Hallerine İlişkin Borsa Duyurusu"nu yayımladı.

Yapılan açıklamaya göre SASA'nın sermaye artırımı işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte endeks hesaplamalarında güncellemeye gidilecek.

SERMAYE 52,5 MİLYAR TL'Yİ AŞARAK TESCİLLENDİ

SASA'nın bir süredir devam eden sermaye artırım süreci resmen sonuçlandı. Şirketin çıkarılmış sermayesi, gerçekleştirilen işlemlerin ardından 47.040.878.514,69 TL’den 52.501.931.146,27 TL’ye yükseltildi.

Sermaye artırım işlemlerinin başarıyla tamamlanması, hissenin borsadaki ağırlığını ve endeks hesaplamalarını da doğrudan etkileyecek.

9 TEMMUZ İTİBARIYLA YENİ PARAMETRELER DEVREDE

Borsa İstanbul tarafından yapılan açıklamada, yeni sermaye yapısının endekslere yansıma takvimi ve detayları şu şekilde paylaşıldı:

• Yürürlük Tarihi: 09.07.2026 tarihinden itibaren geçerli olacak.

• Pay Sayısı: BIST Pay Endekslerinin hesaplanmasında şirketin toplam pay sayısı 52.501.931.146,27 olarak baz alınacak.

• Fiili Dolaşım Oranı: Şirketin borsada işlem gören fiili dolaşımdaki pay oranı ise yüzde 53 olarak dikkate alınacak.

Yarın (9 Temmuz Perşembe) seans açılışından itibaren geçerli olacak bu güncelleme, SASA hisselerinin başta BIST 100 ve BIST 30 olmak üzere dahil olduğu tüm endekslerdeki hesaplama ağırlıklarını yeni sermaye ve fiili dolaşım verilerine göre yeniden şekillendirecek.

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