Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. (YKBNK), 8 Temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, 2026 yılı ikinci çeyrek finansal takvimini duyurdu.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 dönemine ilişkin finansal raporların 31 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

SESSİZ DÖNEM UYGULANACAK

KAP açıklamasında, kurumsal politikalar kapsamında finansal tabloların açıklanmasından önceki iki haftalık süreçte "sessiz dönem" uygulamasına geçileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurumsal politikalar gereği, finansal tabloların açıklanmasından önceki iki hafta süresince 'sessiz dönem' uygulaması yürütülecek olup, bu dönemde kamuya açıklanmış bilgiler hariç, Bankanın finansal durumu hakkında herhangi bir bilgi verilmez. Bu kapsamda, analistler, yatırımcılar ve diğer sermaye piyasası katılımcılarının finansal durum ile ilgili toplantı talepleri kabul edilmez ve bu konulardaki soruları cevaplanmaz."

Böylece Yapı Kredi, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını 31 Temmuz 2026 tarihinde açıklayacak bankalar arasındaki yerini alırken, bilanço öncesi yatırımcı iletişimine ilişkin takvimini de resmen duyurmuş oldu.

YKBN HİSSELERİNDE GÜNCEL DURUM

YKBNK hisseleri haftalık bazda yüzde 9,77, günlük ise yüzde 3,67 kaybetti. Hisseler günü 36,22 TL’den kapattı.

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