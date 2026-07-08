NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın canlı yayında yaptığı jeopolitik açıklamalar, finans piyasalarında deprem etkisi yarattı.

İran'ı sert sözlerle hedef alan Trump, "Ateşkes benim için bitti. Onlarla anlaşmak istemiyorum. İran ile çok zaman kaybettik. 47 yıldır kötü şeyler yapıyorlar. Beni yok etmek istiyorlar ama listede olan herkesi yok edeceğim" diyerek rest çekti.

Bu çarpıcı açıklamaların ardından küresel piyasalarla birlikte Borsa İstanbul’da da tansiyon hızla yükseldi.

BIST 100 ENDEKSİ DESTEK SEVİYELERİNE ÇEKİLDİ

Güne yüzde 0,28 düşüşle 14.456,75 puandan başlayan BIST 100 endeksi, dün yakaladığı yüzde 0,50'lik primli seyrini (14.497,37 puan kapanışı) koruyamadı.

Trump'ın açıklamalarının ardından satış baskısının derinleştiği piyasada, endesteki kayıplar yüzde 1'i aştı ve endeks 14.200 puan seviyelerine kadar geri çekildi.

İlk seans genelinde bankacılık endeksi yüzde 0,63, holding endeksi ise yüzde 0,25 değer kaybetti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.300 ve 14.200 puan seviyelerinin kritik birer destek, olası tepki alımlarında ise 14.600 ve 14.700 puanın direnç konumunda olduğunu belirtiyor.

EN ÇOK PARA ÇIKIŞI YAŞANAN HİSSELER

Trump'ın "Ateşkes bitti" açıklamasıyla birlikte özellikle endeksin lokomotif hisselerinde çok ciddi nakit çıkışları ve sert değer kayıpları kaydedildi.

Saat 11:50 verilerine göre borsadan en çok para çıkışı yaşanan hisseler ve son durumları şöyle şekillendi:

• THYAO (Türk Hava Yolları): -209,58 milyon TL para çıkışı (Fiyat: 335,500 TL | Değişim: Yüzde -3,66)

• AKBNK (Akbank): -135,69 milyon TL para çıkışı (Fiyat: 71,150 TL | Değişim: Yüzde -3,33)

• SISE (Şişecam): -106,53 milyon TL para çıkışı (Fiyat: 41,820 TL | Değişim: Yüzde -3,10)

• PETKM (Petkim): -100,04 milyon TL para çıkışı (Fiyat: 19,250 TL | Değişim: Yüzde +0,47)

• TUPRS (Tüpraş): -95,34 milyonTL para çıkışı (Fiyat: 261,750 TL | Değişim: Yüzde +1,45)

• KCHOL (Koç Holding): -94,77 milyon TL para çıkışı (Fiyat: 185,100 TL | Değişim: Yüzde -2,17)

• TCELL (Turkcell): -91,37 milyon TL para çıkışı (Fiyat: 104,400 TL | Değişim: Yüzde -3,51)

• KRDMD (Kardemir D): -59,24 milyon TL para çıkışı (Fiyat: 35,820 TL | Değişim: Yüzde -4,58)

PARA GİRİŞİNDE YAPI KREDİ LİDER

Piyasadaki bu genel satış dalgasına rağmen bazı hisselere yönelik seçici nakit girişleri de dikkat çekti.

Günün en çok para girişi alan hissesi 189,54 milyon TL ile YKBNK (Yapı Kredi) olurken, onu 155,36 milyon TL giriş ve yüzde 3,17 primle KTLEV ile 122,88 milyon TL girişle TRALT takip etti.

Ancak Yapı Kredi (YKBNK), yoğun para girişine rağmen genel piyasa baskısıyla yüzde 2,98 değer kaybederek 36,480 TL seviyesine geriledi.

Jeopolitik risklerin zirve yapmasıyla birlikte uzmanlar, yatırımcıların bir süre daha temkinli seyretmesini ve Ankara'dan gelecek yeni diplomatik mesajları yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat THYAO 334.75 20.516.405.944,25 % -3.88 12:48 ASELS 385.75 10.928.149.171,00 % 0.72 12:48 ASTOR 318 6.327.497.336,25 % -2.23 12:48 AKBNK 71.6 6.070.755.420,50 % -2.72 12:48 TUPRS 260 5.803.230.950,75 % 0.78 12:48 Tüm Hisseler

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