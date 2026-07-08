NATO Zirvesi kapsamında Ankara'da konuşan ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamalarının ardından küresel piyasalarda satış baskısı arttı. BIST 100 endeksi gün içinde yüzde 2'ye yaklaşan kayıp yaşarken, saat 12.30 itibarıyla en çok yükselen ve düşen hisseler de belli oldu.

NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara'da açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert mesajları, küresel piyasalarda risk iştahını olumsuz etkiledi.

Açıklamaların ardından Borsa İstanbul'da da satış baskısı hız kazandı. BIST 100 endeksi, TSİ 12.30 itibarıyla yüzde 1,63 değer kaybederek 14.261 puana kadar geriledi.

Günün ilerleyen saatlerinde satışların etkisi sürerken, TSİ 12.30 itibarıyla Borsa İstanbul'da en çok yükselen ve en çok değer kaybeden hisseler de netleşti.

EN ÇOK YÜKSELEN İLK 5 HİSSE

GOLDA: %10,00

JANTS: %10,00

BAKAB: %9,99

KORDS: %9,95

BETAE: %9,95

EN ÇOK DÜŞEN İLK 5 HİSSE

KGYO: %-10,00

GEREL: %-10,00

LIDER: %-9,99

SVGYO: %-9,95

MIATK: %-8,05

Küresel piyasalarda jeopolitik risklerin yeniden ön plana çıkmasıyla birlikte yatırımcıların temkinli hareket ettiği görülürken, Borsa İstanbul'da gün içindeki fiyatlamalarda satış baskısı etkisini korudu. Yatırımcılar, jeopolitik gelişmelerin yanı sıra küresel piyasalardan gelecek yeni haber akışını yakından takip ediyor.

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