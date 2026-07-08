Akbank T.A.Ş. (AKBNK), Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı bildirimle 2026 yılı ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıklayacağı tarihi duyurdu.

Banka tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak 2026 - 30 Haziran 2026 dönemine ait finansal tabloların 28 Temmuz 2026 tarihinde kamuoyuyla paylaşılması planlanıyor.

GÖZLER İKİNCİ ÇEYREK FİNANSALLARINDA

Yatırımcılar, bankanın ikinci çeyrek bilançosunda net kârlılık, faiz marjı, komisyon gelirleri, aktif kalitesi ve kredi büyümesine ilişkin verileri yakından takip edecek.

İLK ÇEYREKTE BEKLENTİLERE PARALEL KÂR AÇIKLADI

Akbank, 2026 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre %39 artışla 19 milyar 143 milyon TL konsolide net kâr açıklamıştı. Açıklanan rakam, piyasa beklentisi olan 19,24 milyar TL ile büyük ölçüde uyumlu gerçekleşmişti.

İlk çeyrek sonuçlarında;

Net faiz gelirleri yıllık bazda %17 artarak 171,5 milyar TL oldu.

Net ücret ve komisyon gelirleri %35 büyüme kaydetti.

Toplam aktifler 3,64 trilyon TL seviyesine ulaştı.

Toplam mevduat 2,32 trilyon TL olarak gerçekleşti.

Takipteki kredi oranı ise %3,5 seviyesinde yatay seyrini korudu.

Piyasalar şimdi, Akbank'ın 28 Temmuz'da açıklayacağı ikinci çeyrek finansal sonuçlarında ilk çeyrekte yakalanan güçlü kârlılık performansının devam edip etmeyeceğine odaklanmış durumda.

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