Küresel piyasalarda jeopolitik gelişmeler ve merkez bankalarından gelecek mesajlar yakından takip ediliyor. S&P Dow Jones'un Türkiye'yi "sınır piyasa" riski kapsamında izleme listesine alması, ABD ile İran arasında yeniden tırmanan gerilim ve bugün açıklanacak Fed toplantı tutanakları yatırımcıların odağında yer alıyor. Borsa İstanbul'da ise güne hafif satıcılı başlangıç beklentisi öne çıkıyor.

S&P DOW JONES'TAN TÜRKİYE KARARI

S&P Dow Jones Indices, piyasa erişilebilirliği ve hisse senedi sahipliği şeffaflığına ilişkin yapısal endişeleri gerekçe göstererek Türkiye'yi gelişmekte olan piyasa statüsünden sınır piyasa statüsüne düşürülme riski taşıyan ülkeler arasındaki izleme listesine ekledi.

ORTA DOĞU'DA TANSİYON YENİDEN YÜKSELDİ

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Hürmüz Boğazı'ndan geçen üç ticari gemiye yönelik saldırıların ardından İran'a hava operasyonu düzenlediğini açıkladı. İran ise saldırılara karşılık vereceğini duyururken, Devrim Muhafızları Bahreyn ve Kuveyt'teki ABD askeri tesislerini hedef aldığını bildirdi.

Öte yandan ABD Hazine Bakanlığı, İran menşeli petrol ürünlerine yönelik 21 Haziran'da verilen geçici ticaret iznini geri çekti.

GÖZLER FED TUTANAKLARINDA

Yurt içinde bugün önemli bir makroekonomik veri bulunmazken, küresel piyasalarda gözler ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayı toplantı tutanaklarına çevrildi. Tutanaklardan çıkacak mesajların faiz beklentileri ve küresel varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

Fed Başkanı Warsh'ın 14 Temmuz'da Kongre'de yapacağı para politikası sunumu da yatırımcıların takip edeceği başlıklar arasında yer alıyor.

ŞİRKET HABERLERİ

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerden KAP'a peş peşe açıklamalar geldi. 7 Temmuz 2026 tarihli önemli şirket duyuruları şu şekilde;

SSAAT – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler bugün ve yarın (8 - 9 Temmuz’da) toplanacak.

SARAE – Şirket paylarının halka arzı kapsamında talepler 8 – 9 – 10 Temmuz’da toplanacak.

AKGRT – Haziran ayında prim üretimi %70 artışla 3,7 milyar TL’ye, Ocak – Haziran döneminde %44 artışla 22,1 milyar TL’ye yükseldi.

ANHYT – Ocak – Haziran döneminde prim üretimi %32 artışla 11,9 milyar TL’ye yükseldi.

ANSGR – Ocak – Haziran döneminde prim üretimi %21,9 artışla 54,2 milyar TL’ye yükseldi.

AKSGY – Akiş Global’in sermaye artırımına katılım sağlanacağı açıklandı.

CCOLA – 90 gün vadeli 4 milyar TL tutarında bono ihraç edildi.

EBEBK – Haziran ayında şirket mağaza ve e ticaret mağazalarında satılan ürün adetinin %17, Ocak – Haziran döneminde %21 arttığı açıklandı.

EKIM – Şirket payları 9 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

GOLDA – Şirket payları 8 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

INFO – 5 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihraç edilmesine karar verildiği açıklandı.

ISVEA – Şirket payları 10 Temmuz'da Borsa'da işlem görmeye başlayacak.

KGYO & PASEU & MARKA & SAFKR – VBTS kapsamında şirket paylarına 7 Ağustos’a kadar kredili işlem yasağı getirildi.

KAPLM – OAK Capital tarafından 9.000.000 adet payın Borsa’da işlem görebilmesi için MKK’ya kaydileştirme başvurusu yapıldı.

OYYAT – 40 milyar TL’ye kadar borçlanma aracı ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

ODINE – Şirketin, Huawei Cloud ile bir iş ortaklığı sözleşmesi imzaladığı açıklandı.

OZYSR – Şirketin, alüminyum kaynak telinin üretime geçtiği açıklandı.

QNBTR – Yurt dışında 405 gün vadeli 50 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBTR – Yurt dışında 412 gün vadeli 100 milyon euro tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

QNBFK – Şirketin, uluslararası finansal kurumlardan 117 milyon dolar ve 53 milyon euro tutarında sendikasyon kredisi için anlaşma sağladığı açıklandı.

RAYSG – Ocak – Haziran döneminde prim üretimi %0,6 azalışla 21,0 milyar TL’ye geriledi.

SMRVA – Denizbank tarafından gerçekleştirilen 405,0 milyon TL tutarındaki portföyün tahsili gecikmiş alacak ihalesinin şirket tarafından kazanılması sonrasında devir ve temlik işlemlerinin tamamlandığı açıklandı.

SMRTG – Sermaye artırımından elde edilmesi beklenen fonun 600 milyon TL’sinin kapasite artırımı ve teknoloji yatırımlarında, 600 milyon TL’si işletme sermayesi finansmanında, 100 milyon TL’si yurt dışı proje geliştirme ve Pazar payının büyütülmesi finansmanında, 700 milyon TL’sinin ise finansal borç azaltımında kullanılmasının planlandığı açıklandı.

TURSG – Ocak – Haziran döneminde prim üretimi %30 artışla 94,2 milyar TL’ye yükseldi.

TSPOR – Futbolcu Serdar Saatçı'nın Çorum Futbol Kulübü'ne 500.000 euro bedelle transfer edildiği açıklandı.

TSKB – Yurt dışında 1.826 gün vadeli 300 milyon dolar tutarında borçlanma aracı ihraç edildi.

TMSN – 5 milyar TL’ye kadar kira sertifikası ihracı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

VESTL – 94 gün vadeli 93,5 milyon TL tutarında bono ihraç edildi.

ZOREN – Tekkehamam II JES Projesi kapsamında idari işlemin iptali istemiyle, şirket bağlı ortaklığı Zorlu Doğal Elektrik Üretimi tarafından Mahkemeye başvuru yapıldığı açıklandı.

SERMAYE ARTIRIMLARI

BALSU – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

SMRTG – Tahsisli sermaye artırımı kapsamında SPK’ya başvuru yapıldığı açıklandı.

NAKİT TEMETTÜLER

Şirket Brüt (TL) Net (TL) Temettü Verimi Dağıtım Tarihi Kapanış Temettü Düşülmüş Baz Fiyat LIDER 0,0357 0,0303 %0,03 08.07.2026 103,60 103,56 PNLSN 0,6880 0,5848 %1,63 08.07.2026 42,30 41,61 ASTOR 2,1911 1,8625 %0,67 15.10.2026 - -

PAY ALIM-SATIMLAR

Borsa şirketlerinin 7 temmuz 2026 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Plaformu'na (KAP) gönderdikleri pay alım-satım bildirimlerinden öne çıkanlar şu şekilde;

AHGAZ – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 105.000 adet pay 34,06 – 34,46 TL fiyat aralığından geri alındı.

ASGYO – Abdulkadir Konukoğlu tarafından 12,27 – 12,40 TL fiyat aralığından 325.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %50,80’e yükseldi.

BOSSA – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 2.000.000 adet pay 6,21 – 6,37 TL fiyattan geri alındı.

BIMAS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 220.058 adet pay 373,30 TL fiyattan geri alındı.

ENTRA – IC İçtaş tarafından 4,85 TL fiyattan 400.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %1,89’a yükseldi.

FZLGY – Fuzul Holding tarafından 14,30 – 14,51 TL fiyat aralığından fiyat aralığından 36.877.700 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %64,71’e geriledi.

FZLGY – Azimut Portföy tarafından 14,30 TL fiyattan 35.648.464 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %10,72’ye yükseldi.

IDGYO – Hasan Yalçın tarafından 4,00 – 6,00 TL fiyat aralığından 11.637.973 adet pay satılırken, şirket sermayesindeki payı %9,80’e geriledi.

JANTS – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 93.310 adet pay 16,05 – 16,09 TL fiyat aralığından geri alındı.

LRSHO – İbrahim Yiğit Yurtseven tarafından 3,31 – 3,26 TL fiyat aralığından 320.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %3,00’e yükseldi.

LOGO – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 139.000 adet pay 137,10 – 142,50 TL fiyat aralığından geri alındı.

MANAS – Bank of Amerlcai Corporation tarafından 29,93 – 30,66 TL fiyat aralığından 5.489.934 adet alış ve 8.591.228 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %4,59’a geriledi.

MANAS – Tera Portföy tarafından 1.045.000 adet pay alınırken, şirket sermayesindeki payı %5,30’a yükseldi.

PEKGY – Tera Portföy tarafından 17.559.648 adet alış ve 100.281.314 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %23,78’e geriledi.

SVGYO – Tera Portföy tarafından 47.396.375 adet alış ve 9.290.729 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %8,53’e yükseldi.

TRALT – Şirket paylarının geri alınması kapsamında 1.875.000 adet pay 51,95 – 52,80 TL fiyat aralığından geri alındı.

TERA – Tera Portföy tarafından 438.402 adet alış ve 3.695.757 adet satış yapılırken, şirket sermayesindeki payı %9,82’ye geriledi.

Bugün genel kurulu olan şirketler;ATAGY, A1YEN, DERIM, PENTA, REEDR

(İNFO YATIRIM)