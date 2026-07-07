Küresel emtia piyasalarında aylardır süren derin düzeltmenin ardından, kıymetli metaller için en kötü senaryonun geride kalmış olabileceğine dair güçlü sinyaller geliyor.

Danimarka merkezli yatırım devi Saxo Bank'ın Emtia Stratejisi Başkanı Ole Hansen, yayımladığı son yatırımcı notunda, altın fiyatlarında kalıcı bir dip oluşumu sürecine girildiğini belirtti.

Hansen, "Sektör, agresif teklif alma aşamasından seçici bir şekilde biriktirme aşamasına geçti. Bir sonraki hamle, makro koşulların gevşemeye devam edip etmeyeceğine bağlı olacak" değerlendirmesinde bulundu.

FED BAŞKANI WARSH VE İSTİHDAM VERİSİ İYİMSERLİĞİ ARTIRDI

Altın fiyatlarının kaderini belirleyen en büyük unsur, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) para politikasına yönelik beklentiler olmaya devam ediyor.

Piyasalarda faiz artırım ihtimalleri masada kalmaya devam etse de haziran ayında ABD'de beklentilerin çok altında kalan 57.000 yeni istihdam verisi, agresif sıkılaşma tahminlerinin geri çekilmesini sağladı.

Öte yandan enflasyon risklerinin azaldığına dikkat çeken Federal Rezerv Başkanı Kevin Warsh'ın iyimser açıklamaları da altın cephesini destekliyor.

Hansen, Kitco News’e yaptığı açıklamada, çöken ileriye dönük enflasyon beklentileri ve düşen enerji fiyatları nedeniyle Fed'in bu yıl yeni bir faiz artırımına gitmesini beklemediğini vurguladı:

"Bu görüş piyasada genel kabul gördüğünde, dolarda değer kaybı başlayacak, kısa vadeli tahvil getirileri gerileyecek ve altın üzerindeki baskı kalkacaktır."

TEKNİK GÖRÜNÜM: AŞILMASI GEREKEN KRİTİK SEVİYELER NELER?

Hansen, kalıcı bir geri dönüşün zaman alacağını ve fiyatların henüz ocak ayındaki tarihi zirve seviyelerinin yüzde 26 altında seyrettiğini hatırlatıyor. Geçtiğimiz hafta 4.200 dolar direncini test eden ancak yeniden satış baskısıyla karşılaşan altın için grafiklerde öne çıkan teknik eşikler şunlar:

• Kritik Taban: 4.000 dolar altındaki güçlü destek bölgesi şimdiye kadar başarıyla korundu.

• İlk Büyük Engel (200 Günlük Hareketli Ortalama): 4.485 dolar civarında bulunuyor. Teknik görünümün iyileşmesi için bu seviyenin üzerinde kapanışlar aranacak.

• Fibonacci Direnci: Ocak-Haziran düzeltmesinin yüzde 38,2’lik geri çekilme seviyesine denk gelen 4.574 dolar bölgesi, toparlanmanın hız kazanması adına ikinci büyük bariyer konumunda.

GÜMÜŞ CEPHESİNDE "ENDÜSTRİYEL" İVME

Altına paralel olarak gümüşteki hareketliliği de cesaret verici bulan Saxo Bank, gümüşün 50 dolar civarındaki kilit desteğinden hızla dönerek yeniden 60 doların üzerine (Pazartesi günü 63,27 dolar) tırmanmasına dikkat çekti.

Hansen, gümüşün hem makroekonomik duyarlılığı hem de endüstriyel talep avantajını bir arada barındırdığını ifade ederek, "Çok yıllık arz açıkları gümüşe yapısal bir destek sağlıyor.

Ancak gümüş piyasası altına göre daha küçük ve likidite akışına daha duyarlı. Bu durum, koşullar düzeldiğinde ivme odaklı yatırımcılar için gümüşü özellikle cazip hale getiriyor" dedi.

Yorumcular hem altının hem de gümüşün son aylarda aldığı teknik ve psikolojik hasarı onarmak için önünde hala katetmesi gereken bir yol olduğu konusunda birleşiyor.

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