Çin Merkez Bankası (PBOC), haziran ayına ilişkin rezerv verilerini açıkladı. Buna göre banka, altın alımlarını 20. ay üst üste sürdürerek rezervlerini artırmaya devam etti.

Mayıs sonunda 74,96 milyon saf troy ons seviyesinde bulunan altın rezervi, haziran sonunda 75,44 milyon saf troy onsa yükseldi. Böylece banka, bir ayda 480 bin saf troy ons altın alımı gerçekleştirdi.

REZERV DEĞERİ GERİLEDİ

Fiziki altın miktarı artmasına rağmen rezervlerin dolar bazındaki değeri ise geriledi.

Mayıs sonunda 340,75 milyar dolar olan altın rezervlerinin değeri, haziran sonunda 303,72 milyar dolara düştü. Yaklaşık 37,03 milyar dolarlık gerilemede, altın fiyatlarındaki düşüşün etkili olduğu belirtildi.

ALTIN REZERVLERİ ARTIRILMAYA DEVAM EDİYOR

PBOC verileri, Çin'in rezervlerini çeşitlendirme stratejisi kapsamında altın alımlarını sürdürdüğünü ortaya koydu.

Çin Merkez Bankası, son yıllarda dolar varlıklarına bağımlılığı azaltmak ve rezerv yapısını çeşitlendirmek amacıyla altın alımlarına ağırlık verirken, jeopolitik risklerin arttığı dönemde altını güvenli rezerv varlığı olarak ön planda tutuyor.

RESMİ SEKTÖR TALEBİ PİYASAYI DESTEKLİYOR

Uzmanlara göre, Çin'in 20 ay boyunca kesintisiz altın alımı yapması, küresel altın piyasasında resmi sektör talebinin gücünü koruduğunu gösteriyor.

Merkez bankalarının rezerv çeşitlendirme amacıyla sürdürdüğü alımlar, altın fiyatları açısından uzun vadeli destek unsuru olarak öne çıkarken, kısa vadede ise fiyatlamalarda ABD doları, tahvil faizleri ve Fed'in para politikası beklentileri belirleyici olmaya devam ediyor.

Haziran verileri, Çin Merkez Bankası'nın fiziki altın alımlarını sürdürmesine rağmen, ons altındaki fiyat hareketlerinin rezervlerin bilanço değerini aşağı çektiğini ortaya koydu.

Kaynak: Dünya

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