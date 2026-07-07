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Gümüş 61 doların altını test etti. Analistler 60,40 dolar desteği ile 63,33 dolar direncine dikkat çekerek kritik uyarıda bulundu.

Gümüş fiyatlarında satış baskısı yeniden güç kazandı. Ons gümüş, 61 doların altını test ederek geçen haftaki yükselişinin bir bölümünü geri verirken, analistler kısa vadede 60,40 dolar desteği ile 63,33 dolar direncinin kritik seviyeler olarak öne çıktığını belirtiyor. Piyasalarda ise gözler ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelere çevrildi.

GÜMÜŞTE DÜŞÜŞ HIZLANDI

Ons gümüş, pazartesi günü gördüğü 63,30 dolar seviyesinden gelen satışların ardından salı günü 61 doların altını test etti.

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Fed'in faiz artırımlarına ilişkin beklentilerin zayıflaması değerli metalleri desteklese de jeopolitik risklerin yeniden ön plana çıkması gümüş fiyatları üzerinde baskı oluşturdu.

Tam yükselmişken yine düştü! Gümüşte 63,33 dolar aşılmadan rahatlama zor, Görsel 1

HÜRMÜZ BOĞAZI GERİLİMİ FİYATLAMAYI ETKİLEDİ

Piyasalarda ABD ile İran arasındaki söylem savaşı yakından izleniyor.

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İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, tehditlerin devam etmesi halinde nihai anlaşma görüşmelerinin başlamayacağını ifade ederken, ABD Başkanı Donald Trump ise İran konusunda "ya anlaşma olacak ya da işi tamamlayacağız" açıklamasında bulundu.

Öte yandan Hürmüz Boğazı yakınlarında bir petrol tankerine saldırı düzenlendiğine ilişkin haberler de küresel risk iştahını baskıladı.

Tam yükselmişken yine düştü! Gümüşte 63,33 dolar aşılmadan rahatlama zor, Görsel 2

TEKNİK GÖRÜNÜM ZAYIFLADI

Analistlere göre teknik göstergeler kısa vadede aşağı yönlü risklerin arttığına işaret ediyor.

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RSI göstergesi 50 seviyesine yaklaşırken, MACD göstergesi yeniden negatif bölgeye geçti. Bu görünüm alım momentumunun zayıfladığına işaret ediyor.

Tam yükselmişken yine düştü! Gümüşte 63,33 dolar aşılmadan rahatlama zor, Görsel 3

GÜMÜŞTE KRİTİK SEVİYELER

Seviye Fiyat
İlk Destek 60,40 dolar
Ana Destek 55,70 - 56,70 dolar
İlk Direnç 63,33 dolar
İkinci Direnç 67,15 dolar
Güçlü Direnç 71,50 dolar

Uzmanlara göre 60,40 doların altında kalıcılık sağlanması, satış baskısını artırabilir. Buna karşılık 63,33 doların aşılması halinde yeniden yükseliş hareketi gündeme gelebilir.

7 Temmuz 2026 Saat 13.32 itibarıyla kıymetli metallerde son durum ise şöyle;

Kıymetli Metal Güncel Fiyat
Gümüş (Ons) 61,05 dolar
Gümüş (Gram) 91,94 TL
Platin (Ons) 1.631,45 dolar
Paladyum (Ons) 1.286,75 dolar

FED BEKLENTİSİ İKİNCİ PLANDA KALDI

Fed'in yeni faiz artırımlarına gitme ihtimalinin azalması değerli metaller açısından destekleyici görülse de piyasalarda jeopolitik gelişmelerin etkisi daha baskın hale geldi.

Analistler, kısa vadede gümüş fiyatlarının yönünde ABD-İran ilişkileri, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler ve Fed'den gelecek mesajların belirleyici olacağını ifade ediyor.

(DÜNYA GAZETESİ)

Sorumluluk Reddi: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Finansal kararlarınız için bağımsız danışmanlık almanız önerilir.

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