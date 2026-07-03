Gümüş fiyatları, son aylarda yaşanan sert düzeltmenin ardından yeniden yükselişe geçti. ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam verileri, dolar ve tahvil getirilerindeki gerilemeyle birlikte değerli metale alımları hızlandırırken, analistler teknik görünümde temkinli olunması gerektiğini belirtiyor.

Gümüş fiyatları, son aylarda yaşadığı sert değer kaybının ardından yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladı.

Ocak 2026'nın başında ons başına 100 doların üzerine çıkan spot gümüş, takip eden aylarda satış baskısıyla gerileyerek haziran sonunda 55,69 dolar seviyesine kadar indi. Böylece fiyatlar yaklaşık yedi ayın en düşük seviyesini görmüş oldu.

ABD VERİLERİ YÜKSELİŞİ DESTEKLEDİ

Bu haftaki yükselişte ABD'den gelen zayıf ekonomik veriler etkili oldu.

Haziran ayına ilişkin tarım dışı istihdam verisi, piyasanın 110 bin kişilik beklentisine karşılık 57 bin artış gösterdi. Beklentilerin altında kalan veri sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına ilişkin beklentiler zayıflarken, ABD doları ve Hazine tahvili getirilerindeki düşüş değerli metallere olan talebi artırdı.

ABD'de 4 Temmuz tatili öncesinde işlem hacminin düşük seyretmesi ve algoritmik işlemlerin kısa pozisyon kapama alımlarını tetiklemesi de yükselişi destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

JPMORGAN'DAN GÜMÜŞ TAHMİNİ

JP Morgan Global Research, gümüş fiyatlarının 2026 yılı genelinde ortalama 81 dolar/ons seviyesinde dengelenmesini bekliyor.

Wall Street'teki genel beklenti ise yıl sonuna doğru gümüş fiyatlarının 70 doların üst seviyeleri ile 80 doların düşük seviyeleri arasında işlem görebileceği yönünde.

Uzmanlar, ABD dolarında kalıcı bir zayıflama yaşanması halinde gümüşte yukarı yönlü hareketlerin hız kazanabileceğini değerlendiriyor.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE TEMKİNLİ BEKLENTİ

Analistler, haziran ayında 64,50 dolar seviyesindeki önemli teknik desteğin aşağı yönlü kırıldığını hatırlatarak, son yükselişe rağmen fiyatların orta vadeli hareketli ortalamaların üzerine güçlü şekilde yerleşmemesi halinde teknik görünümün kırılgan kalabileceğine dikkat çekiyor.

Kaynak: TradingView

SANAYİ TALEBİNDE KARIŞIK GÖRÜNÜM

Gümüş piyasasında temel dinamikler ise farklı sinyaller veriyor.

Elektrikli araç altyapısı ve yapay zeka donanımlarında artan kullanım nedeniyle fiziki arz açığının üst üste altıncı yıla taşınması fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer alıyor.

Buna karşın, güneş paneli üreticilerinin maliyetleri düşürmek amacıyla hücre başına kullanılan gümüş miktarını azaltması, sanayi talebi açısından kısa vadede baskı oluşturabilecek gelişmeler arasında değerlendiriliyor.

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