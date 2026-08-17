Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan bildirime göre şirketin ana ortağı Smart Holding A.Ş., tahsisli pay satış bedeline mahsup edilmek üzere dev bir nakit aktarımı daha gerçekleştirdi.

Daha önce temmuz ve ağustos aylarında yapılan özel durum açıklamaları doğrultusunda işleyen tahsisli sermaye artırımı kapsamında; Smart Holding A.Ş., herhangi bir vadeye bağlı kalmaksızın ve faizsiz olarak 100.000.000 TL tutarındaki yeni sermaye avansını 17 Ağustos 2026 tarihi itibarıyla şirket hesaplarına yatırdı.

TOPLAM FON 966,8 MİLYON TL OLDU

Son aktarımla birlikte holding tarafından sermaye artırımı sürecine mahsuben şirkete sağlanan toplam avans tutarı 966.800.000 TL seviyesine ulaştı.

Şirket yönetiminden yapılan bilgilendirmede şu detaylara yer verildi:

• Kullanım Amacı: Banka hesaplarına aktarılan 966,8 milyon TL'lik kaynak, daha önce kamuoyuna ilan edilen "Fon Kullanım Raporu"nda yer alan yatırım ve finansman hedefleri doğrultusunda değerlendirilecek.

• SPK Süreci: Tahsisli sermaye artırımına ilişkin onay süreci Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) nezdinde resmi olarak devam ediyor.

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