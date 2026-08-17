Günün ilk ihalesinde, 3 yıl (1232 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve değişken faizli devlet tahvili yeniden ihraç edildi.

Bakanlık, borçlanma takvimi doğrultusunda yarın da iki yeni tahvil ihracı için sandığı yeniden açacak.

İhaleye ilişkin öne çıkan veriler şöyle şekillendi:

• Dönemsel Faiz: Yüzde 20,87

• Nominal Teklif: 17 milyar 253 milyon TL

• Net Satış: 4 milyar 911,4 milyon TL

• Piyasa Yapıcı Satışı: 16 milyar 914 milyon TL'lik teklife karşılık 8 milyar 500 milyon TL. (Kamudan teklif gelmedi)

Günün ikinci ihalesinde ise 4 yıl (1414 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve TLREF’e (Türk lirası gecelik referans faiz oranı) endeksli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. Bu ihaledeki işlem detayları şu şekilde gerçekleşti:

• Dönemsel Faiz: Yüzde 20,46

• Nominal Teklif: 128 milyar 932,1 milyon TL

• Net Satış: 33 milyar 160 milyon TL

• Piyasa Yapıcı Satışı: 109 milyar 523,4 milyon TL'lik teklife karşılık 55 milyar TL.

• Kamu Satışı: Gelin 100 milyon TL'lik teklifin tamamı karşılandı.

Böylece Hazine, piyasa yapıcıları ve kamudan gelen satışlarla birlikte günü toplam 101,7 milyar liralık borçlanmayla tamamladı.

İÇ BORÇLANMA MARATONU YARIN DA DEVAM EDECEK

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın iç borç ihraç takvimine göre yarın iki kritik ihale daha takip edilecek.

Bakanlık; 4 yıl (1358 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvili ile 9 yıl (3304 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek.