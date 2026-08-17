SGK Başuzmanı İsa Karakaş’ın gündeme taşıdığı uyarılara göre rutin kontrol muayenelerinde uygulanan "3 ay kuralı" ihlal edildiğinde, biriken maaşların geriye dönük olarak tamamen yanma riski bulunuyor.

SGK, sağlık durumunun devamlılığını ve hak sahipliğini teyit etmek adına belirli periyotlarda inceleme başlatabiliyor. Süreç şu senaryolarda devreye giriyor:

• Kurum Sağlık Kurulu'nun gerekli gördüğü periyodik tarihlerde,

• Hak sahibinin durumunun ağırlaştığına dair beyanlarında,

• İlk rapordaki eksikliklerin tamamlanması istendiğinde,

• İhbar, şikayet veya müfettiş incelemeleri neticesinde,

• Sürekli iş göremezlik geliri alanlar ile malul çocukların takibinde.

ZAMANLAMA HAYATİ: SGK 3 AY ÖNCEDEN BİLDİRİYOR

SGK, kontrol tarihinden en az 3 ay önce hak sahibine sevk yazısını ulaştırıyor. Bildirimde sadece yıl ve ay belirtilmişse, ilgili ayın ilk günü kontrol tarihi sayılıyor.

Yazı tebliğ edilir edilmez hastane sevk işlemlerinin zaman kaybetmeden başlatılması, olası hak kayıplarının önüne geçmek için kritik önem taşıyor.

RAPOR TESLİM TARİHİNE GÖRE MAAŞLARIN AKIBETİ

Hastaneden alınacak yeni raporun SGK'ya ulaştığı tarih, ödemelerin kaderini doğrudan belirliyor:

• Süresinde Alınan Rapor: Kontrol tarihinden önceki 3 ay içinde rapor tamamlanır ve malullük onaylanırsa maaş kesintisiz devam eder.

• İlk 3 Ay İçindeki Gecikmeler: Rapor kontrol tarihini takip eden ilk 3 ay içinde teslim edilirse maaş geçici olarak durdurulur. Onay çıktığında biriken tutar topluca geriye dönük ödenir.

• 3 Ayı Aşan Gecikmeler (Maaşın Yandığı Senaryo): Muayene 3 aydan fazla geciktirilirse, malullük hali devam etse dahi geriye dönük biriken tüm maaşlar tamamen yanar ve SGK tarafından ödenmez. Yeni maaş ancak yeni raporun onaylandığı tarihi izleyen ay başından itibaren sıfırdan başlatılır.

MALULLÜK SONA ERERSE NE OLUYOR?

Yapılan incelemelerde sağlık durumunun düzeldiği tespit edilirse, aylık bir sonraki ödeme döneminde kesiliyor.

Ancak kontrol tarihine kadar ödenmiş olan geçmiş aylıklar için kurum tarafından herhangi bir borç çıkarma veya geri talep işlemi uygulanmıyor.