Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Booking.com ve Airbnb gibi küresel dijital konaklama platformları için getirilen izin belgesi alma zorunluluğu, 1 Ocak 2027 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek.

Yeni yasayla birlikte platformların komisyon oranlarından Türkiye'de temsilci bulundurma zorunluluğuna, idari cezalardan erişim engeline kadar birçok başlıkta önemli standartlar belirlendi.

İZİN BELGESİ İÇİN 5 MİLYON TL ÜCRET VE ŞARTLAR

Türkiye’de elektronik ticaret ortamında konaklama ve uçak bileti satışı hizmeti sunan yabancı platformların faaliyetlerine devam edebilmesi için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin belgesi alması gerekecek.

• Belge Ücreti: İzin belgesi bedeli 5 milyon TL olarak belirlendi ve her yıl yeniden değerleme oranında artırılacak. Cumhurbaşkanı bu tutarı 2 katına kadar artırmaya veya yarısına kadar indirmeye yetkili olacak.

• Geçerlilik Süresi: İzin belgesi 2 yıl süreyle geçerli olacak ve devredilemeyecek.

• Başvuru Şartları: Platformların izin belgesi alabilmesi için Dijital Hizmet Vergisi mükellefi olması, vergi borcunun bulunmaması, Türkiye’de tebligata esas irtibat adresi ile Türk vatandaşı veya sermaye şirketi niteliğinde en az bir yetkili temsilci göstermesi şart koşulacak.

KOMİSYON TAVANI YÜZDE 17 OLARAK BELİRLENDİ

Düzenleme kapsamında, platformların yurt içi satışlardan alabileceği bedellere ve ticari şartlara sınır getirildi:

• Yüzde 17 Komisyon Sınırı: Yabancı platformlar yurt içinden yurt içine yapılan satışlarda, hizmet bedeli üzerinden vergiler hariç tutar üzerinden en fazla yüzde 17 oranında komisyon veya hizmet bedeli alabilecek.

• Haksız Fiyat ve Müdahale Yasağı: Platformlar, hizmet veren işletmeleri alternatif kanallarda farklı fiyattan satış yapmaktan veya reklam vermekten alıkoyamayacak; tek taraflı fiyat değiştirerek kampanyalı satışa zorlayamayacak.

• Turizm Payı: Yabancı platformlar, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’na (TGA) Dijital Hizmet Vergisi matrahı esas alınarak on binde 7,5 oranında turizm payı ödeyecek.

KURAL İHLALİNE AĞIR İDARİ PARA CEZALARI VE İPTAL RİSKİ

Getirilen yükümlülüklere uymayan platformlara yönelik uygulanacak yaptırımlar şu şekilde sıralandı:

• Yüzde 17 Sınırının Aşılması: Komisyon sınırını aşan platformlara haksız alınan tutarın 10 katı ceza uygulanacak. İhlalin aynı yıl içinde 2. kez tekrarlanmasında ceza yüzde 50 artırılacak, 3. kez tekrarlanmasında ise izin belgesi iptal edilecek.

• Yetkisiz Araç Kiralama ve Acentecilik: Seyahat acenteleri ve yetkili işletmeler aracılığı dışında sunulan hizmetler için 200 bin TL idari para cezası kesilecek.

• Ev/Otel Belge Numarası Eksikliği: İlanlarda belge numarasına yer vermeyen platformlara Turizmi Teşvik Kanunu ve İlgili Konut Kiralama Kanunu kapsamında cezai işlem uygulanacak.

• Eksik Hizmet Sunumu: Müşteriye taahhüt edilen hizmetin eksik veya hiç verilmemesi durumunda sözleşme başına 50 bin TL ile 100 bin TL arasında ceza verilecek.

• Sıralama Manipülasyonu: Müşteri/tesis sıralama sistemlerinde nesnel bir kriter olmaksızın tesisi geriye düşüren platformlara 500 bin TL ceza kesilecek.

İZİNSİZ FAALİYETE 24 SAATTE ERİŞİM ENGELİ

Bakanlıktan izin belgesi almadan faaliyette bulunan, belgesi iptal edilen veya süresi dolan platformlar için erişimin engellenmesi mekanizması işletilecek:

• Bakanlık erişim engelleme kararını Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne gönderecek.

• Karar 24 saat içinde sulh ceza hâkiminin onayına sunulacak.

• Hâkim kararı 48 saat içinde açıklayacak; onaylanmaması durumunda engel kendiliğinden kalkacak.

• Ülke yararına aykırı veya kamu güvenini sarsıcı faaliyette bulunduğu için belgesi iptal edilen platformlar 6 ay boyunca yeni belge başvurusunda bulunamayacak.

GEÇİŞ SÜRECİ VE YÜRÜRLÜK TARİHİ

Mevcut durumda Türkiye'de aktif olarak çalışan yabancı dijital konaklama platformlarının, düzenlemenin yürürlüğe gireceği 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren 3 ay içinde Bakanlığa başvurarak izin belgesi alması zorunlu olacak. Süresi içinde başvurmayan veya başvurusu reddedilen platformlar hakkında erişim engeli ve idari yaptırımlar uygulanacak.