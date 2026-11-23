Benzin ve motorin fiyatları bugün ne kadar, akaryakıta yeni zam veya indirim var mı? 23 Kasım 2026 Pazartesi günü güncel akaryakıt fiyatları, araç sahiplerinin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. 20 Kasım'da motorine yaklaşık 6,50 TL, 21 Kasım'da ise benzine 2,90 TL indirim yapılmasının ardından akaryakıt fiyatları yeniden şekillendi. Yeni haftanın ilk gününde benzin, motorin ve LPG fiyatlarında ilave bir fiyat değişikliği açıklanmadı. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve otogaz fiyatları...

BENZİN VE MOTORİNE PEŞ PEŞE İNDİRİM GELDİ

Akaryakıt fiyatlarında geçtiğimiz hafta iki gün üst üste önemli indirimler gerçekleşti.

20 Kasım 2026 Cuma günü motorinin litre fiyatına yaklaşık 6,50 TL indirim uygulandı. Motorin fiyatları bu indirimin ardından İstanbul'da 89 TL'nin altına geriledi.

21 Kasım Cumartesi günü ise benzinin litre fiyatında 2,90 TL düşüş yaşandı. Böylece İstanbul'da benzinin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 68,40 TL, Anadolu Yakası'nda ise 68,20 TL seviyesine indi.

23 Kasım Pazartesi günü itibarıyla benzin ve motorinde yeni bir zam veya indirim açıklanmadı.

LPG'YE İNDİRİM VEYA ZAM GELDİ Mİ?

Benzin ve motorindeki fiyat düşüşlerinin ardından LPG fiyatlarında da değişiklik olup olmadığı merak ediliyor.

Ancak 23 Kasım 2026 itibarıyla LPG grubunda yeni bir indirim veya zam açıklanmadı. Otogaz fiyatları İstanbul, Ankara ve İzmir'de önceki seviyelerini koruyor.

23 KASIM 2026 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin, motorin ve LPG fiyatları illere, dağıtım şirketlerine ve istasyonlara göre değişiklik gösterebiliyor. İşte yeni haftanın ilk işlem gününde büyükşehirlerde geçerli olan akaryakıt fiyatları:

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68,40 TL

Motorin litre fiyatı: 88,90 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 68,20 TL

Motorin litre fiyatı: 88,70 TL

LPG litre fiyatı: 50,10 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 69,40 TL

Motorin litre fiyatı: 90,00 TL

LPG litre fiyatı: 50,79 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 69,60 TL

Motorin litre fiyatı: 90,20 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol fiyatları, dolar/TL kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri etkili oluyor.

Özellikle Brent petrol fiyatlarında yaşanan değişimler ile döviz kurundaki hareketlilik, rafineri maliyetlerini ve buna bağlı olarak akaryakıt satış fiyatlarını etkileyebiliyor.

Akaryakıt fiyatları, uluslararası piyasalardaki gelişmelere ve döviz kuruna bağlı olarak ilerleyen günlerde yeniden değişiklik gösterebilir.