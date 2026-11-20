Küresel enerji piyasalarındaki aşağı yönlü hareketlilik, yurt içi akaryakıt tabelalarına indirim olarak yansımaya devam ediyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzinin litre fiyatına yarından itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 86 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

PETROL STOKLARINDAKİ ARTIŞ VE SEVKİYATLAR FİYATLARI AŞAĞI ÇEKTİ

Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatlarının gerilemesinde küresel arz ve stok verileri belirleyici oldu.

Dünya genelindeki petrol stoklarında kaydedilen artışın yanı sıra enerji ticaretinin kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı üzerinden gerçekleştirilen petrol sevkiyatlarının yükselmesi, piyasadaki arz endişelerini hafifletti.

Petrol fiyatlarındaki bu gevşeme, yurt içi rafineri çıkış fiyatlarına doğrudan indirim olarak yansıdı.

İNDİRİM SONRASI BÜYÜKŞEHİRLERDE BEKLENEN YENİ BENZİN FİYATLARI

Pompaya yansıyacak 1,86 TL’lik indirimin ardından Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul’da benzinin litre fiyatı 70 lira psikolojik sınırının altına inecek.

İndirim sonrası illere göre oluşması öngörülen ortalama benzin satış fiyatları şu şekilde hesaplanıyor:

• İstanbul: 69,44 TL

• Ankara: 70,44 TL

• İzmir: 70,64 TL

• Doğu İlleri: 72,14 TL

Dağıtım şirketlerinin rekabet politikaları ve nakliye maliyetlerine bağlı olarak il ve ilçeler arasında kuruş bazlı küçük farklılıklar gösterebilecek olan yeni tarifenin, gece yarısından itibaren geçerli olması öngörülüyor.