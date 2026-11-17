Ulaşım ve lojistik maliyetlerini yakından ilgilendiren bu değişimler nedeniyle araç sahipleri, 17 Kasım 2026 Salı sabahı itibarıyla benzin, motorin ve otogaz (LPG) litre fiyatlarındaki son durumu araştırıyor.

Yurt içi akaryakıt tarifeleri oluşturulurken Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve dolar/TL kurundaki değişimler baz alınıyor.

Küresel petrol arzına yönelik gelişmelerin yanı sıra yurt içindeki özel tüketim vergisi (ÖTV) güncellemeleri de pompa satış rakamlarına doğrudan yansıyor.

BÜYÜKŞEHİRLERDE GÜNCEL POMPA FİYATLARI

17 Kasım 2026 Salı günü itibarıyla üç büyük ildeki dağıtım şirketlerinin ortalama akaryakıt litre satış fiyatları şu şekilde şekilleniyor:

İstanbul Avrupa Yakası



Benzin litre fiyatı: 71,20 TL

Motorin litre fiyatı: 95,20 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası



Benzin litre fiyatı: 71,00 TL

Motorin litre fiyatı: 95,00 TL

LPG litre fiyatı: 50,10 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 72,20 TL

Motorin litre fiyatı: 96,30 TL

LPG litre fiyatı: 50,79 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 72,40 TL

Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

Sektör temsilcileri ve enerji piyasası analistleri, önümüzdeki günlerde uluslararası petrol piyasalarındaki fiyatlamaların ve kur hareketlerinin akaryakıt tabelalarında yeni düzenlemelere yol açabileceğini belirtiyor.