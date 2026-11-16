Akaryakıt fiyatları, 16 Kasım 2026 Pazartesi günü araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. Benzine yapılan 3,40 TL'lik son indirimin ardından gözler yeni haftanın akaryakıt fiyatlarına çevrildi. İstanbul'da benzin 71,20 TL, motorin ise 95,20 TL seviyesinde bulunuyor. Peki, benzine ve motorine yeni zam veya indirim var mı? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları.

BENZİNE VE MOTORİNE ZAM VEYA İNDİRİM VAR MI? (16 KASIM 2026)

Akaryakıt piyasasında son günlerde yaşanan fiyat değişiklikleri dikkat çekti.

12 Kasım Perşembe günü benzinin litre fiyatına yaklaşık 3,40 TL indirim uygulanmıştı. Motorin fiyatlarında ise 7 Kasım'da 5,40 TL'lik indirim gerçekleşmişti.

LPG grubunda ise 3 Kasım'da litre başına yaklaşık 9,50 TL'lik artış kaydedilmişti.

16 Kasım Pazartesi sabahı itibarıyla benzin, motorin ve LPG fiyatlarında yeni bir değişiklik bulunmuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin litre fiyatı: 71,20 TL

Motorin litre fiyatı: 95,20 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin litre fiyatı: 71,00 TL

Motorin litre fiyatı: 95,00 TL

LPG litre fiyatı: 50,10 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 72,20 TL

Motorin litre fiyatı: 96,30 TL

LPG litre fiyatı: 50,79 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 72,40 TL

Motorin litre fiyatı: 96,60 TL

LPG litre fiyatı: 50,70 TL

50 LİTRELİK BENZİN VE MOTORİN DEPOSU KAÇ TL'YE DOLUYOR?

Akaryakıt fiyatlarındaki değişiklikler, araç sahiplerinin depo doldurma maliyetlerini de doğrudan etkiliyor.

16 Kasım fiyatları üzerinden yapılan hesaplamaya göre 50 litrelik bir yakıt deposunun dolum maliyeti şöyle:

İstanbul Avrupa Yakası

50 litre benzin: 3.560 TL

50 litre motorin: 4.760 TL

İstanbul Anadolu Yakası

50 litre benzin: 3.550 TL

50 litre motorin: 4.750 TL

Ankara

50 litre benzin: 3.610 TL

50 litre motorin: 4.815 TL

İzmir

50 litre benzin: 3.620 TL

50 litre motorin: 4.830 TL

Böylece 50 litrelik benzin deposunun dolum maliyeti, İstanbul Avrupa Yakası ile İzmir arasında 60 TL farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN DEĞİŞİYOR?

Türkiye'de akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde uluslararası petrol ve rafine ürün fiyatları, döviz kuru, vergiler ve dağıtım maliyetleri etkili oluyor.

Akaryakıtın rafineri çıkış fiyatına Özel Tüketim Vergisi (ÖTV), Katma Değer Vergisi (KDV), dağıtıcı ve bayi paylarının eklenmesiyle nihai akaryakıt satış fiyatı oluşuyor.

Bu nedenle küresel petrol fiyatlarında veya döviz kurunda yaşanan değişimler, yurt içindeki benzin ve motorin fiyatlarına zam ya da indirim olarak yansıyabiliyor.