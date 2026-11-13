Küresel piyasalarda Brent petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme, yurt içi akaryakıt fiyatlarına peş peşe indirim olarak yansımaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarındaki düşüş dalgasının ilk adımı benzin grubunda atıldı.

Benzine yapılan son indirimin ardından milyonlarca araç sahibi şimdi motorin (mazot) fiyatlarında beklenen düşüşe odaklandı.

MOTORİNE 4 TL İNDİRİM İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre petrol fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesiyle birlikte sıradaki indirim motorin grubunda gerçekleşecek.

14 Kasım 2026 Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatında yaklaşık 4 TL'lik bir düşüş bekleniyor. İndirimin onaylanması halinde yeni fiyatlar cumartesi gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak.

Araç sahipleri ve ticari taşımacılık sektörü, 13 Kasım 2026 Cuma günü itibarıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'deki güncel benzin, motorin ve LPG litre satış fiyatlarını yakından takip etmeyi sürdürüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (13 KASIM 2026)

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 71,20 TL

Motorin: 95,20 TL

LPG: 50,70 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 71,00 TL

Motorin: 95,10 TL

LPG: 50,10 TL

Ankara

Benzin: 72,20 TL

Motorin: 96,40 TL

LPG: 50,79 TL

İzmir

Benzin: 72,40 TL

Motorin: 96,60 TL

LPG: 50,70 TL