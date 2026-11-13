İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş., 13 Kasım Cuma günü itibarıyla Borsa İstanbul’daki yabancı yatırımcı takas değişimlerini ortaya koyan “Günlük Yabancı Oranları” raporunu yayımladı.

Bültende, günlük bazda yabancı payı en hızlı artan ve azalan şirketlerin yanı sıra, istikrarlı bir şekilde yabancı girişi veya çıkışı yaşayan hisseler de mercek altına alındı.

GÜNLÜK BAZDA YABANCI PAYI EN ÇOK ARTAN VE AZALAN HİSSELER

Kurum verilerine göre son işlem gününde yabancı yatırımcıların portföy ağırlığını en fazla artırdığı ve azalttığı hisseler şu şekilde sıralandı:

• En Çok Artış Gösterenler: Temapol Polimer Plastik (TMPOL) 2,65 baz puanlık yükselişle listenin ilk sırasında yer alırken, onu 1,89 baz puanla Bulls Girişim Sermayesi (BULGS) ve 1,70 baz puanla Prizma Pres Matbaacılık (PRZMA) takip etti.

• En Çok Düşüş Gösterenler: Yabancı çıkışının en belirgin hissedildiği hisseler ise -3,15 baz puanla TKNKA, -2,15 baz puanla Datagate Bilgisayar (DGATE) ve -1,95 baz puanla PC İletişim ve Medya (PCILT) oldu.

İSTİKRARLI YABANCI GİRİŞİ YAŞANAN HİSSELER

Kısa vadeli dalgalanmaların ötesinde, son günlerde yabancı yatırımcı ilgisinin kesintisiz devam ettiği hisseler de dikkat çekiyor.

Buna göre Afyon Çimento (AFYON) 9 gün üst üste yabancı payını artırarak zirvede yer alırken; Koç Metalurji (KOCMT), Akçansa (AKCNS), İş Bankası C (ISCTR) ve Türk Hava Yolları (THYAO) 7 gündür aralıksız yabancı alımına sahne oluyor.

10 GÜNDÜR KESİNTİSİZ YABANCI ÇIKIŞI GÖRÜLEN ŞİRKETLER

Raporun diğer tarafında ise yabancı yatırımcıların son 10 işlem günü boyunca düzenli olarak pay azalttığı şirketler öne çıktı.

Alves Kablo (ALVES), Ayen Enerji (AYEN), Koroplast (KRPLS), Nuh Çimento (NUHCM) ve Desa Deri (DESA) hisselerinde yabancı oranının 10 gündür aralıksız gerilediği kaydedildi.

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