Yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) enflasyon tahminlerini yukarı yönlü revize etmesi ve rezervlerdeki güçlü artış öne çıkarken; küresel tarafta Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın istifası ve ABD Başkanı Donald Trump’ın gümrük tarifesi çıkışları fiyatlamaların merkezinde yer alıyor.

BORSA İSTANBUL’DA YATAY AÇILIŞ BEKLENTİSİ, GÖZLER SAAT 10.00 VERİLERİNDE

Dünü 144,77 puan (yüzde 1,24) değer kazancıyla 11.811,19 puandan tamamlayarak 15 Ekim’den bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştiren BİST 100 endeksinde, 137,9 milyar TL’lik işlem hacmi dikkat çekti.

Son dönemdeki toparlanma eğilimini koruyan endeksin yeni güne yatay bir seyirle başlaması bekleniyor.

Yurt içi piyasalarda bugün saat 10.00’da açıklanacak eylül ayı ödemeler dengesi (cari denge) ile TCMB kasım ayı piyasa katılımcıları anketi yakından takip edilecek.

Ayrıca uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Capital Intelligence’ın bugün Türkiye raporunu yayımlaması bekleniyor.

TCMB’DEN İHTİYATLI DURUŞ MESAJI VE REZERVLERDE GÜÇLÜ TOPARLANMA

TCMB, yılın son Enflasyon Raporu’nda 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 29,5’e, 2027 tahminini yüzde 21’e ve 2028 tahminini yüzde 13,5’e yükseltti.

Ortalama petrol fiyatı varsayımının 97,2 dolara, gıda enflasyonu beklentisinin ise yüzde 31,3’e çıkarılması, yukarı yönlü güncellemede enerji ve arz yönlü şokların belirleyici olduğunu ortaya koydu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, hizmet enflasyonundaki ataletin kırılmaya başladığını ve talep koşullarının dezenflasyonist düzeyde kaldığını vurgularken; piyasa analistleri tahminlerdeki bu güncellemenin önümüzdeki dönemde faiz indirimlerinin hızını ve büyüklüğünü sınırlayabileceğine işaret ediyor.

Öte yandan TCMB brüt rezervlerinin haftalık bazda 158,11 milyar dolardan 161,06 milyar dolara, net uluslararası rezervlerin ise 38,01 milyar dolardan 41,18 milyar dolara yükselmesi dış kırılganlıkların azaltılması adına pozitif karşılandı.

JENSEN HUANG AYRILDI, TRUMP’TAN COOK ÖNERİSİ GELDİ

Küresel teknoloji piyasaları ise yapay zekâ çip devi Nvidia’dan gelen sürpriz istifa haberiyle sarsıldı.

Şirketin kurucu CEO’su Jensen Huang görevinden ayrılırken, kalıcı isim bulunana kadar Mali İşler Direktörü (CFO) Colette Kress geçici CEO olarak atandı; Yönetim Kurulu Başkanlığına ise Harvey C. Jones getirildi.

ABD Başkanı Donald Trump, Huang’ın ayrılığının ardından yaptığı değerlendirmede Nvidia’nın başına Apple’ın eski CEO’su Tim Cook’un getirilmesini önererek "Bir efsanenin yerini bir başka efsane almalı" ifadelerini kullandı.

Nvidia’daki liderlik değişimi Asya borsalarında teknoloji hisseleri öncülüğünde satış baskısına yol açarken (Tayvan endeksi yüzde 2,63, Nikkei yüzde 0,70 geriledi), ABD piyasalarında AMD ve Broadcom hisselerindeki yükseliş sektöre yayılacak genele şamil bir satışı frenledi. Avrupa borsaları ise güçlü bilançoların desteğiyle günü pozitif kapattı.

TRUMP’TAN MEKSİKA’YA TARİFE UYARISI VE ABD VERİLERİ

Siyasi cephede Donald Trump’ın Meksika’nın sınır güvenliği ve göçmen akışını durdurmaması halinde gümrük tarifelerini derhal iki katına çıkaracağı yönündeki açıklaması, küresel ticaret savaşları endişesini yeniden tetikledi.

ABD’de haftalık işsizlik maaşı başvurularının 194 binlik beklentinin hafif üzerinde 200 bin gelmesi iş gücü piyasasında kademeli normalleşme sinyali verirken, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 5,07 seviyesine tırmanması risk iştahını baskılamayı sürdürüyor.

GÜNÜN KRİTİK EKONOMİ TAKVİMİ

• 10.00 | Türkiye: Eylül ayı cari işlemler dengesi ve TCMB piyasa katılımcıları anketi

• 13.00 | Euro Bölgesi: Büyüme, istihdam ve dış ticaret verileri

• 16.30 | ABD: Üretici fiyat endeksi (ÜFE) verileri (Fed faiz patikası ve tahvil faizleri açısından kritik)

• Gün İçi: Capital Intelligence Türkiye raporu

EN ÇOK İŞLEM GÖREN HİSSELER Hisse Fiyat Hacim Fark Saat ASTOR 170.1 3.664.016.923,20 % -4.01 11:19 THYAO 320.75 3.155.981.406,75 % 0.55 11:19 KTLEV 7.41 3.074.671.519,55 % 9.94 11:19 ASELS 338.75 2.760.772.886,50 % -1.74 11:19 TUPRS 359.75 2.565.878.637,00 % 0.77 11:19 Tüm Hisseler

Kaynak: İnfo Yatırım

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