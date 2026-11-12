ABD Merkez Bankası (Fed), 2027 yılına ilişkin Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı takviminde değişikliğe gitti. Yeni düzenlemeye göre Fed, gelecek yıl 8 kez toplanacak ancak yalnızca 7 toplantıda faiz kararı alınması planlanıyor. Ekim ayında gerçekleştirilecek toplantı ise para politikası stratejisine ayrılacak. Ayrıca yılın son toplantısı aralık ayından kasım ayına çekildi.

FED 2027 FAİZ TOPLANTISI TAKVİMİNİ GÜNCELLEDİ

ABD Merkez Bankası, 2027 yılında gerçekleştirilecek Federal Açık Piyasa Komitesi toplantılarının güncellenmiş takvimini yayımladı.

Fed'in açıklamasına göre FOMC, ocak, mart, nisan, haziran, temmuz, eylül, ekim ve kasım aylarında olmak üzere toplam 8 toplantı gerçekleştirecek.

Ancak yeni takvimde dikkat çeken bir değişiklik yapıldı. Daha önce her toplantının ardından faiz kararı açıklayan Fed, 2027 yılındaki toplantılardan birini genel para politikası stratejisine ayıracak.

Fed açıklamasında, "Komite, 26-27 Ekim toplantısı hariç her toplantının 2. gününde olağan şekilde politika kararını açıklayacak." ifadelerine yer verildi.

EKİM AYINDA FAİZ KARARI AÇIKLANMAYACAK

Fed'in 26-27 Ekim 2027 tarihlerinde gerçekleştireceği toplantıda faiz oranlarına ilişkin oylama yapılması veya para politikası karar metni yayımlanması öngörülmüyor.

Söz konusu toplantıda geniş kapsamlı para politikası stratejileri ele alınacak.

Böylece Fed, 2027 yılında 8 toplantı düzenlemeyi sürdürürken faiz kararlarının açıklanacağı toplantı sayısını 7'ye indirecek.

Öte yandan daha önce 7-8 Aralık 2027 tarihlerinde yapılması planlanan yılın son toplantısı da 16-17 Kasım tarihlerine alındı.

FED 2027 FAİZ KARARI TOPLANTI TARİHLERİ

Fed'in açıkladığı güncel FOMC toplantı takvimi şöyle:

26-27 Ocak 2027: Faiz kararı

16-17 Mart 2027: Faiz kararı

27-28 Nisan 2027: Faiz kararı

8-9 Haziran 2027: Faiz kararı

27-28 Temmuz 2027: Faiz kararı

14-15 Eylül 2027: Faiz kararı

26-27 Ekim 2027: Para politikası stratejisi toplantısı (faiz kararı yok)

16-17 Kasım 2027: Faiz kararı

FED BAŞKANI KEVIN WARSH DEĞİŞİKLİĞİ DUYURMUŞTU

Fed Başkanı Kevin Warsh, ekim ayında gerçekleştirilen para politikası toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, 2027 yılı toplantı takviminde değişikliğe gidileceğini açıklamıştı.

Warsh, gelecek yıl yapılacak 8 toplantıdan birinin genel para politikası stratejisine odaklanacağını belirtmişti.

Fed Başkanı, bu toplantıda faiz kararına ilişkin oylama yapılmasının veya para politikası açıklaması yayımlanmasının planlanmadığını ifade etmişti.

Yeni takvimle birlikte Fed'in 2027 yılındaki faiz kararları ve para politikası stratejisine ilişkin değerlendirmeleri farklı toplantılarda ele alınacak.