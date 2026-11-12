Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) haftalık bültenine göre Türk bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi 6 Kasım haftasında 40 milyar 440 milyon lira artarak 29 trilyon 41 milyar 219 milyon liraya yükseldi.

Bir önceki hafta 29 trilyon 779 milyon lira düzeyinde bulunan kredi hacmi büyümesini sürdürürken, aynı dönemde toplam mevduat tarafında düşüş kaydedildi.

1 HAFTADA 164,1 MİLYAR LİRA DÜŞÜŞ

Sektörün bankalar arası dahil toplam mevduatı, söz konusu haftada 164 milyar 191 milyon lira azalarak 32 trilyon 739 milyar 311 milyon liradan 32 trilyon 575 milyar 119 milyon liraya geriledi.

Sistemin yasal öz kaynakları ise 1 milyar 122 milyon liralık sınırlı bir düşüşle 6 trilyon 209 milyar 791 milyon lira olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ KREDİLERİ YÜKSELİRKEN KREDİ KARTI BORÇLARI AZALDI

6 Kasım haftasında tüketici kredilerinin tutarı 1 milyar 602 milyon lira artış göstererek 3 trilyon 558 milyar 541 milyon liraya ulaştı. Tüketici kredilerinin alt kırılımları şöyle şekillendi:

• İhtiyaç Kredileri: 2 trilyon 660 milyar 724 milyon TL

• Konut Kredileri: 855 milyar 82 milyon TL

• Taşıt Kredileri: 42 milyar 736 milyon TL

Buna karşılık taksitli ticari kredilerin tutarı 1 trilyon 72 milyar 744 milyon lira azalarak 4 trilyon 450 milyar 99 milyon liraya indi.

Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 29 milyar 314 milyon liralık gerilemeyle 3 trilyon 466 milyar 995 milyon lira seviyesinde gerçekleşti.

Bu kart borcunun 1 trilyon 308 milyar 81 milyon liralık kısmını taksitli, 2 trilyon 158 milyar 914 milyon liralık kısmını ise taksitsiz harcamalar oluşturdu.

TAKİPTEKİ ALACAKLAR 1 TRİLYON LİRA SINIRINA DAYANDI

Kredi hacmindeki genişlemeye paralel olarak bankacılık sektörünün tahsili gecikmiş alacaklarında da artış gözlendi.

Takipteki alacaklar, bir önceki haftaya kıyasla 12 milyar 907 milyon lira artarak 996 milyar 24 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 728 milyar 16 milyon liralık bölümü için özel karşılık ayrıldığı bildirildi.