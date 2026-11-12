Ekonominin reel göstergesi kabul edilen sanayi yatırımlarında son dönemde yeni açılışların yerini kapanmalar alırken, ilana konulan tesislerin büyük bölümünün makineleri sökülmüş ve çalışanı kalmamış halde boş beklediği görülüyor.

Özlem Ermiş Beyhan’ın haberine göre tek bir çevrimiçi satış sitesinde "satılık fabrika" kategorisinde sayfa başına 50 ilandan toplam 48 sayfa, yani 2 bin 400 üretim tesisi alıcı bekliyor.

BOSCH VE ARÇELİK’TE İŞTEN ÇIKARMALAR BAŞLADI

Sanayi cephesindeki daralma hem büyük ölçekli kuruluşları hem de KOBİ’leri doğrudan etkiliyor. Küresel ve yerli sanayi devlerinden Bosch ve Alarko Carrier işten çıkarma kararlarını resmen duyururken, Arçelik’in Bolu fabrikasında da çok sayıda çalışanın işten çıkarıldığı belirtiliyor.

Dev şirketler küçülmeye giderken, artan maliyetler ve finansmana erişim zorlukları nedeniyle orta ölçekli pek çok fabrika ise faaliyetlerini tamamen durdurarak kapısına kilit vurdu.

EN YÜKSEK FİYAT 4,6 MİLYAR TL İLE DİLOVASI’NDA

Diyarbakır’dan Ankara’ya, İstanbul’dan Kocaeli’ye kadar Türkiye’nin dört bir yanındaki Organize Sanayi Bölgeleri’nde (OSB) yer alan satılık fabrikalar, büyüklük ve konumlarına göre geniş bir fiyat aralığında listeleniyor. İlanlardaki öne çıkan bazı rakamlar şöyle sıralanıyor:

• Dilovası Tavşanlı OSB: Listenin zirvesindeki tesis için 4,6 milyar TL isteniyor.

• Hadımköy: Her katına TIR girişi bulunan fabrika 1,8 milyon TL bedelle satışa sunuluyor.

• Ankara Asfaltı Üzeri: Emsalsiz olarak nitelendirilen bir başka üretim tesisi 1,8 milyon TL fiyatla alıcı arıyor.

MAKİNELER TAŞINMIŞ, OFİSLER BOŞALTILMIŞ

İlan sayfaları ilerledikçe rakamların 100 bin TL sınırının altına kadar gerilediği dikkat çekiyor. İlan görsellerinde ofis katlarının birkaç sandalye dışında tamamen boşaltıldığı, bir dönem üretimin sürdüğü devasa hollerin ise bomboş kaldığı görülüyor.

Düşük bedelli ilanlar arasında OSTİM Merkez’de 1.800 metrekarelik bir fabrika 94 bin TL, Tuzla Serbest Bölge’de 2.500 metrekarelik bir tesis ise 93 bin TL bedelle listeleniyor.