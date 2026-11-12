BIST 100 endeksinde yer alan 13 şirket, geçen yılın aynı dönemine göre net kârını yüzde 100'ün üzerinde artırdı. Listenin zirvesinde yüzde 1.056,73'lük kâr artışıyla Enerjisa Enerji (ENJSA) yer aldı.

Borsa İstanbul'da 2026 yılının üçüncü çeyrek bilanço açıklama dönemi, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından ek süre verilen şirketler hariç 9 Kasım itibarıyla tamamlandı. BIST 100 endeksinde yer alan 97 şirket, yılın ilk dokuz aylık dönemine ilişkin finansal sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan bilançolar arasında net kâr artışları dikkat çekti. BIST 100 kapsamındaki 13 şirket, 2026 yılının ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla net kârını yüzde 100'ün üzerinde artırdı.

KÂRINI EN FAZLA ARTIRAN ŞİRKET ENERJİSA OLDU

Net kâr artışında listenin ilk sırasında Enerjisa Enerji (ENJSA) yer aldı. Şirket, 2026 yılının ilk dokuz ayında 6 milyar 681 milyon TL net kâr açıkladı. Enerjisa'nın net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1.056,73 arttı.

İkinci sırada yüzde 367,41'lik artışla Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları (EREGL) bulunurken, üçüncü sırayı yüzde 328,46'lık yükselişle Tüpraş (TUPRS) aldı.

BIST 100'DE KÂRINI YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTIRAN 13 ŞİRKET

BIST 100 endeksinde yer alan ve 2026 yılının ilk dokuz ayında net kârını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 100'ün üzerinde artıran şirketler şöyle sıralandı:

Sıra Şirket Hisse kodu 2026 ilk 9 ay net kârı Kâr artışı 1 Enerjisa Enerji ENJSA 6,681 milyar TL %1.056,73 2 Ereğli Demir ve Çelik EREGL 11,143 milyar TL %367,41 3 Tüpraş TUPRS 121,301 milyar TL %328,46 4 CVK Maden İşletmeleri CVKMD 1,859 milyar TL %265,23 5 Aygaz AYGAZ 11,885 milyar TL %233,29 6 Koç Holding KCHOL 56,374 milyar TL %202,79 7 Tofaş Türk Otomobil Fabrikası TOASO 10,973 milyar TL %188,59 8 İskenderun Demir ve Çelik ISDMR 12,463 milyar TL %169,15 9 Borusan Birleşik Boru Fabrikaları BRSAN 3,916 milyar TL %155,25 10 Kıraç Galvaniz TCKRC 1,956 milyar TL %144,44 11 Ege Endüstri ve Ticaret EGEEN 265 milyon TL %140,44 12 TAV Havalimanları Holding TAVHL 9,615 milyar TL %138,92 13 Galata Wind Enerji GWIND 2,189 milyar TL %129,60

TÜPRAŞ 121,3 MİLYAR TL NET KÂR AÇIKLADI

Listede net kâr tutarı bakımından ilk sırada 121 milyar 301 milyon TL ile Tüpraş yer aldı. Koç Holding 56 milyar 374 milyon TL, İskenderun Demir ve Çelik 12 milyar 463 milyon TL, Aygaz ise 11 milyar 885 milyon TL net kâr açıkladı.

Net kâr artış oranında ise Enerjisa Enerji açık ara ilk sırada bulunuyor. Şirketi Ereğli Demir ve Çelik ile Tüpraş takip ediyor.

Böylece 2026 yılının ilk dokuz aylık finansal sonuçlarında BIST 100 kapsamındaki 13 şirket, yıllık bazda yüzde 100'ü aşan net kâr artışı kaydetmiş oldu.

Kaynak: Eknomim

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