Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artarken, net dönem kârı yüzde 328 yükselerek 121,3 milyar TL'ye ulaştı. FAVÖK'te ise yüzde 176'lık artış kaydedildi.

TÜPRAŞ'IN SATIŞLARI 1,17 TRİLYON TL'Yİ AŞTI

Tüpraş'ın 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği satış geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 776 milyar 243 milyon 699 bin TL'den 1 trilyon 174 milyar 95 milyon 37 bin TL'ye yükseldi. Böylece şirketin satışları yıllık bazda yüzde 51 artış gösterdi.

Brüt kâr yüzde 143 artarak 182 milyar 665 milyon 544 bin TL'ye çıktı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise yüzde 176 yükselişle 163 milyar 947 milyon 705 bin TL olarak gerçekleşti.

TÜPRAŞ'IN NET KÂRI 121,3 MİLYAR TL OLDU

Şirketin net dönem kârı, 2025 yılının ilk dokuz ayında kaydedilen 28 milyar 311 milyon 35 bin TL seviyesinden 2026'nın aynı döneminde 121 milyar 300 milyon 937 bin TL'ye yükseldi. Net kârdaki yıllık artış yüzde 328 olarak hesaplandı.

Net parasal pozisyon kaleminde ise geçen yılın aynı dönemindeki 3 milyar 309 milyon 52 bin TL'lik kayıp, 2026'nın ilk dokuz ayında 7 milyar 44 milyon 869 bin TL'ye çıktı.

TÜPRAŞ'IN NET NAKİT POZİSYONU GÜÇLENDİ

Tüpraş'ın toplam varlıkları 2026 Eylül sonu itibarıyla 972 milyar 82 milyon 962 bin TL'ye ulaştı. Haziran 2026 döneminde 907 milyar 875 milyon 789 bin TL olan toplam varlıklarda yüzde 7 artış görüldü.

Dönen varlıklar yüzde 12 artışla 517 milyar 984 milyon 807 bin TL'ye, duran varlıklar ise yüzde 2 yükselişle 454 milyar 98 milyon 155 bin TL'ye çıktı.

Şirketin net borç kaleminin eksi 204 milyar 101 milyon 470 bin TL olarak açıklanması, Tüpraş'ın net nakit pozisyonunda bulunduğuna işaret etti. Haziran 2026'da eksi 137 milyar 996 milyon 909 bin TL olan net borç göstergesi, bu dönemde yüzde 48 geriledi. Özkaynaklar ise yüzde 9 artışla 522 milyar 888 milyon 885 bin TL'ye yükseldi.

TUPRS HİSSELERİNDE SON DURUM

6 Kasım 2026 itibarıyla TUPRS hisseleri 339,75 TL seviyesinden işlem gördü. Şirketin piyasa değeri 650,3 milyar TL olarak kaydedilirken, F/K oranı 5,01, PD/DD oranı 1,24 ve FD/FAVÖK oranı 2,46 oldu.

Hisse fiyatı 4 Ağustos'ta 285,14 TL seviyesinden başladığı dönemde 18 Eylül'de 409,90 TL ile en yüksek seviyesini gördü. 6 Kasım itibarıyla 339,75 TL seviyesinde işlem gördü.

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