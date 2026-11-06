Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 3 artarken, net dönem kârı yüzde 233 yükselerek 11 milyar 885 milyon TL'ye ulaştı. FAVÖK'te de yüzde 31'lik artış kaydedildi.

AYGAZ'IN SATIŞLARI 86,9 MİLYAR TL'YE ÇIKTI

Aygaz'ın 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği satış geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 84 milyar 25 milyon 27 bin TL'den 86 milyar 912 milyon 525 bin TL'ye yükseldi. Böylece satışlarda yıllık bazda yüzde 3 artış gerçekleşti.

Şirketin brüt kârı yüzde 14 artarak 9 milyar 991 milyon 154 bin TL'ye çıktı. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise yüzde 31 yükselişle 3 milyar 861 milyon 190 bin TL olarak açıklandı.

AYGAZ'IN NET KÂRI 11,8 MİLYAR TL'Yİ AŞTI

Şirketin net dönem kârı, 2025 yılının ilk dokuz ayında 3 milyar 566 milyon 40 bin TL seviyesindeyken 2026'nın aynı döneminde 11 milyar 885 milyon 346 bin TL'ye yükseldi. Böylece net kâr yıllık bazda yüzde 233 arttı.

Net parasal pozisyon kazançları (kayıpları) kaleminde ise 2025'in ilk dokuz ayında 583 milyon 861 bin TL olan kayıp, 2026'nın aynı döneminde 1 milyar 238 milyon 60 bin TL'ye çıktı.

AYGAZ'IN NET NAKİT POZİSYONU ARTTI

Aygaz'ın toplam varlıkları 2026 Eylül sonu itibarıyla 112 milyar 980 milyon 311 bin TL'ye ulaştı. Haziran 2026 döneminde 102 milyar 105 milyon 807 bin TL olan toplam varlıklarda yüzde 11 artış görüldü.

Dönen varlıklar yüzde 36 artışla 23 milyar 361 milyon 316 bin TL'ye, duran varlıklar ise yüzde 6 yükselişle 89 milyar 618 milyon 995 bin TL'ye çıktı.

Şirketin net borç kalemi eksi 4 milyar 536 milyon 826 bin TL olarak açıklandı. Haziran 2026 döneminde eksi 4 milyar 161 milyon 938 bin TL olan bu tutar, şirketin net nakit pozisyonunda bulunduğuna işaret etti. Özkaynaklar ise yüzde 4 artarak 92 milyar 370 milyon 285 bin TL'ye yükseldi.

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