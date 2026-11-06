Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artarken, net dönem kârında yüzde 72 düşüş yaşandı.

AKHAN'IN SATIŞLARI 9,9 MİLYAR TL'YE ULAŞTI

Şirketin 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği satış geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 5 milyar 972 milyon 886 bin TL seviyesinden 9 milyar 978 milyon 16 bin TL'ye yükseldi. Böylece satışlarda yıllık bazda yüzde 67 artış kaydedildi.

Brüt kâr yüzde 30 artışla 1 milyar 203 milyon 139 bin TL'ye, FAVÖK ise yüzde 23 yükselişle 864 milyon 646 bin TL'ye çıktı.

Net parasal pozisyon kazançları da yüzde 18 artarak 459 milyon 123 bin TL olarak gerçekleşti.

NET DÖNEM KÂRI YÜZDE 72 GERİLEDİ

Satış ve faaliyet kârlılığındaki artışa karşın şirketin net dönem kârı geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde geriledi. 2025'in ilk dokuz ayında 255 milyon 439 bin TL net kâr açıklayan Akhan Un Fabrikası, 2026'nın aynı döneminde 71 milyon 347 bin TL net kâr elde etti. Net kârdaki düşüş yüzde 72 oldu.

AKHAN'IN BİLANÇOSUNDA NET BORÇ ARTIŞI

Şirketin toplam varlıkları 2026 Eylül sonu itibarıyla 14 milyar 50 milyon 771 bin TL'ye yükseldi. Haziran 2026 döneminde 13 milyar 425 milyon 586 bin TL olan toplam varlıklarda yüzde 5 artış görüldü.

Dönen varlıklar yüzde 6 artışla 8 milyar 233 milyon 613 bin TL'ye, duran varlıklar ise yüzde 3 yükselişle 5 milyar 817 milyon 158 bin TL'ye ulaştı.

Öte yandan şirketin net borcu aynı dönemde yüzde 42 artarak 4 milyar 409 milyon 529 bin TL'ye çıktı. Özkaynaklar ise yaklaşık 6 milyar TL seviyesinde yatay seyretti.

AKHAN HİSSELERİNDE DİKKAT ÇEKEN FİYAT HAREKETİ

6 Kasım 2026 itibarıyla AKHAN hisseleri 26,68 TL seviyesinden işlem gördü. Şirketin piyasa değeri 7,4 milyar TL olarak kaydedilirken, F/K oranı 716,59, PD/DD oranı 1,23 ve FD/FAVÖK oranı 12,83 oldu.

Hissenin 14 Ağustos'ta 42,48 TL seviyesinde bulunan fiyatı, 2 Kasım'da 20,30 TL'ye kadar geriledi. 6 Kasım itibarıyla ise 26,68 TL seviyesine yükseldi.

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