Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. (ULKER), 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin satış gelirleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 azalırken, net dönem kârı yüzde 55 düşüşle 2 milyar 709 milyon TL oldu. FAVÖK'teki gerileme ise yüzde 40'a ulaştı.

ÜLKER'İN SATIŞ GELİRLERİ YÜZDE 9 AZALDI

Ülker'in 2026 yılının ilk dokuz ayında elde ettiği satış geliri, geçen yılın aynı dönemindeki 104 milyar 986 milyon 523 bin TL'den 95 milyar 747 milyon 742 bin TL'ye geriledi. Böylece satışlarda yıllık bazda yüzde 9 düşüş kaydedildi.

Şirketin brüt kârı da aynı dönemde yüzde 25 azalarak 23 milyar 842 milyon 385 bin TL'ye indi. Faiz, amortisman ve vergi öncesi kâr (FAVÖK) ise yüzde 40 düşüşle 11 milyar 146 milyon 544 bin TL olarak gerçekleşti.

ÜLKER'İN NET KÂRI 2,7 MİLYAR TL OLDU

Şirketin net dönem kârı, 2025 yılının ilk dokuz ayında 5 milyar 959 milyon 244 bin TL seviyesindeyken 2026'nın aynı döneminde 2 milyar 709 milyon 434 bin TL'ye geriledi. Böylece net kâr yıllık bazda yüzde 55 azaldı.

Net parasal pozisyon kazançları ise yüzde 5 artışla 3 milyar 341 milyon 930 bin TL'ye yükseldi.

ÜLKER'İN BİLANÇOSUNDA SON DURUM

Ülker'in toplam varlıkları 2026 Eylül sonu itibarıyla 150 milyar 627 milyon 286 bin TL olarak açıklandı. Haziran 2026 döneminde 151 milyar 833 milyon 937 bin TL olan toplam varlıklar yüzde 1 geriledi.

Dönen varlıklar yüzde 2 azalarak 99 milyar 934 milyon 84 bin TL'ye düşerken, duran varlıklar yüzde 1 artışla 50 milyar 693 milyon 202 bin TL'ye yükseldi.

Şirketin net borcu 2026 Eylül döneminde 44 milyar 569 milyon 617 bin TL oldu. Haziran 2026'da 44 milyar 445 milyon 993 bin TL olan net borç tutarı yaklaşık aynı seviyede kaldı. Özkaynaklar ise yüzde 1 düşüşle 53 milyar 528 milyon 264 bin TL olarak gerçekleşti.

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